WSJ iddia etti: ABD Türk şirketleri uyardı 0:00 / 0:00

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Wall Street Journal'ın haberinde, Biden yönetiminin, Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığı iddia edildi.

WSJ'nin aktardığına göre, ABD Hazine Bakanlığı Yardımcısı Wally Adeyemo Amerikan Ticaret Odası'na 22 Ağustos'ta bir mektup gönderdi. Mektupta, "Türk şirketlerinin yaptırım uygulanan Ruslarla iş yapmaları halinde yaptırımlara maruz kalma riskinin olduğu" ifade edildi.

Adeyemo'nun aynı mektubu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) de gönderdiği iddia edildi. Mektupta, "ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımlarının riski altındadır." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca Adeyemo'nun, cuma günü Türk mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmede, "Rusların Türkiye'yi ABD ve 30 ülke tarafından uygulanan yaptırımlardan kaçmak için kullandığına dair endişelerini dile getirdiği" belirtildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.