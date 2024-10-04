WSJ: Elon Musk'ın sağcı gruplara milyonlarca dolarlık bağışları daha eskiye dayanıyor

Dünyanın en zengin insanı, Tesla, SpaceX ve X'nin CEO'su Elon Musk'ın, Cumhuriyetçi ve sağcı gruplara yıllardır milyonlarca dolar bağış yaptığı öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın haberine göre, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'ı desteklediğini açıklayan Musk'ın sağcı gruplara ve Cumhuriyetçilere desteğinin bilinenden daha eskiye dayanıyor.

TRUMP'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Musk, bu yılın başlarında Trump'ı desteklediğini açıklamıştı ve WSJ, Musk'ın Trump'ın seçim kampanyası için her ay 45 milyon dolar bağışlamayı planladığını bildirmişti. Musk, bu haberleri yalanlamıştı.

Ancak Wall Street Journal'ın Perşembe günkü raporu, Musk'ın sağcı grupları desteklemek için halihazırda onlarca milyonlarca dolar harcadığını ortaya koydu.

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WSJ'nin raporuna göre, 2022'de Citizens for Sanity adlı bir grubun göçmen karşıtı reklamlarını finanse etmek için 50 milyon dolardan fazla harcadı.

Reuters'ın bildirdiğine göre, Musk ayrıca başka bir sağcı grup olan Building America’s Future'a milyonlarca dolar bağışladı. NBC News'e göre bu grup, Kamala Harris'in siyah seçmenler arasındaki desteğini azaltmaya odaklandı.

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre Musk ayrıca 2023'te Florida Valisi Ron DeSantis'in başkan adaylığı teklifini desteklemek için 10 milyon dolar verdi. Musk, 2022'de DeSantis'in başkan adaylığını destekleyeceğini söylemişti.