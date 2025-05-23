X çöktü mü? X'te mesajlar açılmıyor! Twitter DM neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek?
"X çöktü mü?" sorusu, sosyal medya platformu X'te (Twitter) yaşanılan teknik sorun sonrası gündeme geldi. Binlerce kullanıcı, 23 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden itibaren mesajlarına erişmekte zorluk yaşıyor. Platformun DM özelliğinin çalışmadığı ifade ediliyor. X ile ilgili geçtiğimiz günlerde DM özelliğinin kaldırılıp yerine XChat adından yeni bir aracın geleceği iddia edilmişti. Peki, X (Twitter) çöktü mü? Twitter DM neden çalışmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
X çöktü mü sorusu, 23 Mayıs Cuma günü mesajlarına erişmekte zorluk yaşayan kişiler tarafından yanıt aramaya başladı. Sosyal medya platformunda mesajlar açılmıyor. Bazı kullanıcılar, DM kısmında “Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene” uyarısıyla karşılaşıyor. Peki, 23 Mayıs X (Twitter) çöktü mü? Twitter DM neden çalışmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, X DM sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.
X ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'te teknik sorun yaşanıyor.
Kullanıcılar, 23 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden itibaren mesajlarına erişmekte zorluk çekiyor. Plaformun DM özelliği çalışmıyor.
Kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşıyor. Bu sebeple ''X çöktü mü?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar;
X DM ÖZELLİĞİ KALDIRILIYOR MU?
X ile ilgili geçtiğimiz günlerde DM özelliğinin kaldırılıp yerine XChat adından yeni bir aracın geleceği iddia edilmişti.
İddiaya göre DM kaldırılıp XChat getirilecek. Bu getirilecek uygulamada da dosya gönderilebilecek, Kaybolan modu etkinleştirebilirsiniz (mesajları otomatik olarak silmek için kullanılan mod) ekran görüntüsü alınmayacak.
DM'de yaşanılan bu teknik sorun sonrası iddialar tekrar gündeme geldi. X'te mesajların açılmamasını kullanıcılar yapay zeka Grook'a da sordu.
X DM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Yapay zeka Grook, X'te DM kutusunda yaşanan teknik aksaklıkla ilgili "Merhaba! X'in DM kutusunun çökmesi, veri merkezi arızasından kaynaklanan küresel bir sorundan. X mühendislik ekibi sorunu çözmek için çalışıyor, ancak hala devam ediyor. Binlerce kullanıcı benzer sorunlar bildiriyor. Güncellemeler için X'in resmi destek hesabını takip edebilirsin. Sabrın için teşekkürler!" dedi.
X'te direkt mesaj (DM) özelliğinin kaldırılacağına dair söylentiler, bir yazılım mühendisinin yorumuyla yayıldı. Ancak X, DM'leri kaldırmak yerine "XChat" adıyla geliştirileceği de söyleniyor.
Başka bir çalışanın yaptığı, tamamen kalkmıyor yeniden yazılıyor" ifadeleriyle paylaşımı da yeni özelliklerle DM'lerin daha güçlü bir şekilde geri dönebileceği sinyalini veriyor.
SÖYLENTİLER NEREDEN BAŞLADI?
Nisan 2025’te Zach Warunek’in bir teknik tartışma sırasında DM’lerin kaldırılacağına dair yaptığı yorum, kullanıcılar arasında endişe yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia, DM özelliğinin tamamen sonlanacağı korkusunu doğurdu. Ancak Warunek’in yorumu resmi bir duyuru değildi ve bağlamın bir hata tartışması olduğu anlaşıldı. Bu, söylentilerin abartıldığını ve yanlış anlaşıldığını ortaya koyuyor. Ellis tarafından verilen cevap da bunun tamamen kaybolmadığı, yeniden şekillendiği yönünde oldu.
XCHAT İLE MESAJLAŞMA YENİLENİYOR
Kaynaklara göre, X, DM özelliğini kaldırmak yerine “XChat” adıyla yeniden yapılandırıyor. XChat’in, WhatsApp benzeri bir platform olarak tasarlandığı ve şifreli mesajlaşma, dosya paylaşımı, kaybolan mesajlar ile sesli mesajlar gibi özellikler sunacağı konuşuluyor. Bazı özelliklerin X Premium abonelerine özel olabileceği de belirtiliyor. Bu adım, X’in mesajlaşma deneyimini güçlendirerek kullanıcılarına daha fazla seçenek sunmayı hedeflediğini gösteriyor.
ELON MUSK’TAN İPUCU
X’in sahibi Elon Musk, 13 Eylül 2024’te yaptığı bir paylaşımda özel mesajlaşmanın devam edeceğini ima etti. Musk’ın bu açıklaması, DM’lerin kaldırılacağı iddialarını çürüterek kullanıcıları rahatlattı. Bu paylaşım, X’in mesajlaşma özelliğine verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.
X’te DM’lerin kaldırılacağına dair söylentiler, resmi bir dayanak olmadan yayılmış görünüyor. Zach Warunek’in yorumu yanlış anlaşılmalara neden olsa da, X’in DM’leri “XChat” ile daha gelişmiş bir hale getireceği anlaşılıyor. Kullanıcılar, şifreli ve yenilikçi özelliklerle zenginleştirilmiş bir mesajlaşma deneyimi yaşayabilir. X’ten resmi bir açıklama gelene kadar, DM’lerin geleceği merak konusu olmaya devam edecek.