Barcelona'da uzun süredir beklenen oldu, teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrıldı. Göreve geldiğinden beri eleştiri oklarının hedefi olan Hollandalı çalıştırıcı, dün akşam Rayo Vallecano karşısında alınan mağlubiyetin ardından kovuldu.

Barcelona'da Koeman'ın yerine gelecek isim de belli oldu. Büyük bir sürpriz gerçekleşmezse futbolculuğu döneminde kulübün efsanesi haline gelen Xavi Hernandez, kulübe teknik direktör olarak dönüyor.

Altyapısından çıktığı Barcelona'dan 2015 yılında ayrılarak Al Sadd'a transfer olan Xavi, bu kulüpte 2019'dan bu yana teknik direktörlük yapıyor. Al Sadd'da 7 kupa kazanan 41 yaşındaki çalıştırıcı, ligde 34 maçtır kaybetmiyor. 2023 yazına kadar kontratı bulunan 41 yaşındaki Xavi Hernandez için iki kulübün kısa sürede anlaşması bekleniyor.

Efsane isim, futbolculuğu döneminde Barcelona ve İspanya Milli Takımı formasıyla kazanmadık kupa bırakmadı. Kulüpte 4 Şampiyonlar Ligi, 8 La Liga şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupası, 2 de Dünya Kulüpler Kupası zaferi yaşadı. Milli Takım'da da 1 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.