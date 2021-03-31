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Xiaomi Mi 11 Ultra fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 11 Ultra özellikleri nelerdir?

Çin merkezli Xiaomi markasının en donanımlı ve dolu telefonu Xiaomi Mi 11 Ultra Avrupada satışa çıktı. Fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken Xiaomi Mi 11 Ultra'yı sizler için araştırdık. Peki Xiaomi Mi 11 Ultra fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 11 Ultra özellikleri neler? İşte cevabı

Xiaomi Mi 11 Ultra fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 11 Ultra özellikleri nelerdir?

XIAOMI MI 11 ULTRA FİYATI NE KADAR?

  • 8 GB RAM + 256 GB depolama: 913 dolar
  • 12 GB RAM + 256 GB depolama: 989 dolar
  • 12 GB RAM + 512 GB depolama: 1.065 dolar

XIAOMI MI 11 ULTRA ÖZELLİKLERİ NELER?

  • 6,81 inç büyüklüğünde Quad HD + (3200 × 1440 piksel) çözünürlüklü AMOLED ekran, 20: 9 ekran formatı, HDR10 + desteği, 120 Hz yenileme hızı, 1700 nit (en yüksek) parlaklık, MEMC,% 100 DCI -P3 Geniş Renk Gamı, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus koruma
  • 1.1 inç büyüklüğünde 126 x 294 piksel çözünürlüklü AMOLED ikinci arka ekran, ekran sürekli açık özelliği, 450 nit parlaklık
  • Sekiz çekirdekli Snapdragon 888 işlemci, Adreno 660 GPU
  • 8GB LPPDDR RAM / 256GB UFS 3.1 depolama, 12GB LPPDDR5 RAM, 256GB / 512GB UFS 3.1 depolama
  • Çift SIM (nano + nano) kart desteği
  • Android 11 tabanlı MIUI 12.5
  • Kamera:
    • 1 / 1.12 ″ büyüklüğünde Samsung ISOCELL GN2 sensörlü 50MP arka kamera, 1.4μm piksel boyutu, f / 1.95 diyafram, OIS, LED flaş
    • Sony IMX586 sensörlü 48MP 128 ° ultra geniş açılı lens, f / 2.2 diyafram, OIS
    • Sony IMX586 sensörlü 48MP telefoto kamera, OIS, f / 4.1 diyafram, 5x optik, 10x hibrit, 120x’e kadar yakınlaştırma
    • dToF sensör, titreşim sensörü, 30fps’de 8k, 60fps’de 4K, 720p’de 960fps video kaydı
    • F / 2.2 diyafram açıklığına sahip 20MP ön kamera
  • Kalp atış hızı izleme özellikli ekrana gömülü parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
  • USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Çift hoparlör, Harman Kardon destekli ses
  • Boyutlar: 164,3 x 74,6 x 8,38 mm; Ağırlık: 234g
  • Suya dayanıklılık (IP68)
  • 5G SA / NSA Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax 8 x / MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5),NFC, USB Type-C
  • 5.000mAh büyüklüğünde pil, 67 watt kablolu 67W kablosuz hızlı şarj, 10w kablosuz ters şarj, pil dolumu 36 dakikada gerçekleşiyor

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