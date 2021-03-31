XIAOMI MI 11 ULTRA FİYATI NE KADAR?
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 913 dolar
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 989 dolar
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 1.065 dolar
XIAOMI MI 11 ULTRA ÖZELLİKLERİ NELER?
- 6,81 inç büyüklüğünde Quad HD + (3200 × 1440 piksel) çözünürlüklü AMOLED ekran, 20: 9 ekran formatı, HDR10 + desteği, 120 Hz yenileme hızı, 1700 nit (en yüksek) parlaklık, MEMC,% 100 DCI -P3 Geniş Renk Gamı, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus koruma
- 1.1 inç büyüklüğünde 126 x 294 piksel çözünürlüklü AMOLED ikinci arka ekran, ekran sürekli açık özelliği, 450 nit parlaklık
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 888 işlemci, Adreno 660 GPU
- 8GB LPPDDR RAM / 256GB UFS 3.1 depolama, 12GB LPPDDR5 RAM, 256GB / 512GB UFS 3.1 depolama
- Çift SIM (nano + nano) kart desteği
- Android 11 tabanlı MIUI 12.5
- Kamera:
- 1 / 1.12 ″ büyüklüğünde Samsung ISOCELL GN2 sensörlü 50MP arka kamera, 1.4μm piksel boyutu, f / 1.95 diyafram, OIS, LED flaş
- Sony IMX586 sensörlü 48MP 128 ° ultra geniş açılı lens, f / 2.2 diyafram, OIS
- Sony IMX586 sensörlü 48MP telefoto kamera, OIS, f / 4.1 diyafram, 5x optik, 10x hibrit, 120x’e kadar yakınlaştırma
- dToF sensör, titreşim sensörü, 30fps’de 8k, 60fps’de 4K, 720p’de 960fps video kaydı
- F / 2.2 diyafram açıklığına sahip 20MP ön kamera
- Kalp atış hızı izleme özellikli ekrana gömülü parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör
- USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Çift hoparlör, Harman Kardon destekli ses
- Boyutlar: 164,3 x 74,6 x 8,38 mm; Ağırlık: 234g
- Suya dayanıklılık (IP68)
- 5G SA / NSA Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax 8 x / MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5),NFC, USB Type-C
- 5.000mAh büyüklüğünde pil, 67 watt kablolu 67W kablosuz hızlı şarj, 10w kablosuz ters şarj, pil dolumu 36 dakikada gerçekleşiyor
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