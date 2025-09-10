Xiaomi REDMI 15C tanıtıldı

Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinde iddiasını REDMI 15C ile sürdürüyor. 6,9 inçlik geniş ekranı, 6000mAh bataryası ve şık tasarımıyla öne çıkan cihaz, teknoloji tutkunlarına hitap ediyor. MediaTek Helio G81-Ultra işlemci ve HyperOS 2 yazılımıyla desteklenen REDMI 15C, akıcı bir kullanıcı deneyimi sunarken, 50MP yapay zeka destekli kamerasıyla fotoğraf tutkunlarını memnun etmeyi hedefliyor.

MODERN TASARIM VE RENK ÇEŞİTLİLİĞİ

REDMI 15C, ince ve ergonomik yapısıyla rahat bir kullanım sağlıyor. 3D kavisli arka paneli ve “yüzen krater” tasarımıyla göz dolduran cihaz, Gece Siyahı, Mint Yeşili, Ay Işığı Mavisi ve Alacakaranlık Turuncusu renk seçenekleriyle farklı zevklere hitap ediyor. Özellikle Ay Işığı Mavisi ve Alacakaranlık Turuncusu, okyanus dalgalarından ve güneş ışığından ilham alan yenilikçi renk teknolojisiyle dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ KAMERA PERFORMANSI

6,9 inç HD+ ekran, 120Hz AdaptiveSync yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim sunuyor. 50MP yapay zeka destekli çift arka kamera, farklı ışık koşullarında yüksek kaliteli ve detaylı fotoğraflar çekiyor. 6000mAh bataryası, tek şarjla 22 saat video oynatma veya 82 saat müzik dinleme süresi sağlıyor. 33W turbo şarj özelliğiyle bataryanın %50’si 31 dakikada dolarken, ters şarj özelliği diğer cihazları şarj etme imkanı sunuyor.