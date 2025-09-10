Habertürk
        Xiaomi REDMI 15C tanıtıldı

        Önde gelen Çinli teknoloji firmalarından Xiaomi'nin yeni REDMI 15C modeli, 6,9 inçlik ekranı, dayanıklı bataryası ve erişilebilir fiyatıyla kullanıcıların ilgisini topluyor. Modern tasarımı ve etkileyici özellikleriyle günlük kullanım için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor

        Giriş: 10.09.2025 - 12:00 Güncelleme: 10.09.2025 - 12:00
        Xiaomi REDMI 15C tanıtıldı
        Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinde iddiasını REDMI 15C ile sürdürüyor. 6,9 inçlik geniş ekranı, 6000mAh bataryası ve şık tasarımıyla öne çıkan cihaz, teknoloji tutkunlarına hitap ediyor. MediaTek Helio G81-Ultra işlemci ve HyperOS 2 yazılımıyla desteklenen REDMI 15C, akıcı bir kullanıcı deneyimi sunarken, 50MP yapay zeka destekli kamerasıyla fotoğraf tutkunlarını memnun etmeyi hedefliyor.

        MODERN TASARIM VE RENK ÇEŞİTLİLİĞİ

        REDMI 15C, ince ve ergonomik yapısıyla rahat bir kullanım sağlıyor. 3D kavisli arka paneli ve “yüzen krater” tasarımıyla göz dolduran cihaz, Gece Siyahı, Mint Yeşili, Ay Işığı Mavisi ve Alacakaranlık Turuncusu renk seçenekleriyle farklı zevklere hitap ediyor. Özellikle Ay Işığı Mavisi ve Alacakaranlık Turuncusu, okyanus dalgalarından ve güneş ışığından ilham alan yenilikçi renk teknolojisiyle dikkat çekiyor.

        GÜÇLÜ KAMERA PERFORMANSI

        .png
        .png

        6,9 inç HD+ ekran, 120Hz AdaptiveSync yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim sunuyor. 50MP yapay zeka destekli çift arka kamera, farklı ışık koşullarında yüksek kaliteli ve detaylı fotoğraflar çekiyor. 6000mAh bataryası, tek şarjla 22 saat video oynatma veya 82 saat müzik dinleme süresi sağlıyor. 33W turbo şarj özelliğiyle bataryanın %50’si 31 dakikada dolarken, ters şarj özelliği diğer cihazları şarj etme imkanı sunuyor.

        HIZLI PERFORMANS VE AKILLI BAĞLANTI

        MediaTek Helio G81-Ultra işlemciyle güçlendirilen REDMI 15C, 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar artırılabilir depolama kapasitesiyle oyun ve çoklu görevlerde yüksek performans vadediyor. HyperOS 2 işletim sistemi, Google’ın Circle to Search ve Gemini entegrasyonuyla kullanıcı deneyimini güçlendiriyor. Çağrı Senkronizasyonu ve Paylaşılan Panoya Kopyala gibi özellikler, cihazlar arası geçişi kolaylaştırıyor. IP64 toz ve suya dayanıklılık sertifikası ile %200 ses yükseltme özelliği, günlük kullanımda pratiklik sunuyor.

        .png
        .png

        ERİŞİLEBİLİR FİYAT VE SATIŞ TARİHİ

        REDMI 15C, 6GB+128GB ve 8GB+256GB seçenekleriyle piyasaya çıkıyor. Fiyatlar sırasıyla 9.699 TL ve 10.999 TL olarak belirlendi. Cihaz, 11 Eylül’den itibaren mi.com/tr ve diğer satış kanallarında kullanıcılarla buluşacak.

