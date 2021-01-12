Yerli sosyal medya uygulaması olarak bilinen Yaay gündem oldu. Dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu Twitter'a benzerliği ile dikkat çeken Yaay uygulaması araştırılıyor. Peki, Yaay nedir, ücretli mi? Yaay kimin? Yaay nasıl indirilir? İşte detaylar...

YAAY NEDİR?

Yaay, Türkiye merkezli bir sosyal medya platformudur. Türk Telekom çatısı altındaki TT Ventures tarafından 2 Eylül 2020'de açıldı. Twitter'a benzerliği ile dikkat çeken Yaay, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına sunduğu rozetler, diğer platformlarından ayrışıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kategorileri takip edebiliyor.

YAAY KİMİN?

Türk Telekom Grubu şirketlerinden, TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. bünyesinde yer alan mobil uygulama geliştirme şirketi Appyap tarafından hazırlanmış ve geliştirilmektedir.

YAAY ÜCRETLİ Mİ?

İlk sürümü Eylül 2020'de yayınlanan uygulama, ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir.

YAAY NASIL İNDİRİLİR?

Yaay'i kullanmak isteyen kullanıcılar Google Play Store ve AppStore'dan indirebilir, uygulamaya kayıt olduktan sonra kullanmaya başlayabilirler.

YAAY HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Yaay'ı Mobil Uygulama aracılığıyla kullanan Yaay Kullanıcıları için hesap silme:

1) Uygulamayı açınız

2) Sol üstte profil resminize tıklayarak profilinizi açınız

3) Sağ üstteki dişli çark simgesi olan Ayarlar butonuna basınız.

4) Gizlilik Ayarları -> Hesabımı Sil ( Hesabınız Kalıcı olarak silinir)

5) Gizlilik Ayarları -> Hesabımı Askıya Al ( Tekrar kullanmak isteyeceğiniz zamana kadar hesap dondurulur)

Yaay'ı Web Tarayıcı üzerinden kullanan Yaay Kullanıcıları için hesap silme:

1) Sağ üstte Profil resminize tıklayın ve açılan menüden Ayarları Tıklayın

2) Gizlilik Ayarları -> Hesabı Sil ( Hesabınız Kalıcı olarak silinir)

3) Gizlilik Ayarları -> Hesabı Askıya Al ( Tekrar kullanmak isteyeceğiniz zamana kadar hesap dondurulur)