Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez düzenleniyor. 1 Nisan 2018 tarihinde ilkbahar dönemi Yabancı Dil Sınavı (YDS) yapılmıştı. Sonbahar dönemi YDS sınavına katılmak isteyen adaylar ise sınavın ne zaman olduğunu araştırıyor. Sınavın başvurularının bitmesine son 1 gün kaldı! İşte YDS sınavı hakkında detaylar...

SONBAHAR YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 18-26 Temmuz 2018

SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 9 Eylül 2018, 10.15, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL YDS

YDS Sonbahar Dönemi GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 8 Ağustos 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 150,00 TL

SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için İlkbahar Dönemi Sınavı için 16 Şubat 2018 tarihinde, Sonbahar Dönemi Sınavı için ise 27 Temmuz 2018 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihlerde saat 23.59’da sona erecektir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

YDS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

YDS’ye her aday başvuruda bulunamaz. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na girebilmek için aşağıda bulunan şartlardan birisini sağlıyor olmanız gerekmektedir.

-Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

-Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

-Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

-Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

-Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

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