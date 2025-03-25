Gruba katılan çevre gönüllüsü Sinem Sunter ise Kaş'ın belli bölgelerinde temizlik çalışması yaptıklarını dile getirdi. İlçede yerleşik yaşayan yabancılar ve Türkler olarak ortak bir paydada buluştuklarını vurgulayan Sunter, şunları söyledi: "Önce kirlenen yerleri tespit ediyoruz ve orda toplanıp hep birlikte çöpleri toparlıyoruz. Yeri çöp kutusu olması gereken birçok şey doğada bulunuyor. Doğanın bize sunduğu güzellikleri seyretmeye geldiğimiz bu noktalarda manzarayı izlerken, yanlarında getirdikleri yiyeceklerin çöplerini buraya bırakıyorlar. Doğa bunu hak etmiyor. Yanımızda getirdiğimiz yiyeceklerin çöplerini poşete koyup götürüp atsak bir sorun kalmayacak. Bilinçsiz bir şekilde çevremizi kirletiyoruz. Bu zamana kadar Kaş'ın birçok bölgesine gittik ve binlerce poşet çöp topladık."