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        Kaş'ta yabancı iki arkadaşın duyarlılığı çevre hareketine dönüştü

        Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yaşayan iki yabancı uyruklu arkadaşın başlattığı çevre temizliği çalışmaları, 4 yıl içerisinden büyüyerek yaklaşık 150 kişiden oluşan "Birlikte Temizleyelim-Kaş Grubu"na dönüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:16
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        Kovid-19 salgını döneminde Antalya'nın Kaş ilçesine gelen Rus Andrey Bobylev ve Fransız Paul Moisson birlikte doğa yürüyüşü yaparken atıkları da toplamaya başladı. İki arkadaşın başlattığı çevre temizliği etkinlikleri, zamanla gönüllülerin de katılmasıyla büyüdü.

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        "Birlikte Temizleyelim-Kaş" adını verdikleri grubun katılımcı sayısı, aralarında birçok yerleşik yabancının da bulunduğu yaklaşık 150 kişiye ulaştı. Haftada en az bir kere bir araya gelen yaşları 10 ila 60 arasında değişen grup üyeleri, hem yürüyüş yapıyor hem de ilçedeki tarihi alanlar başta olmak üzere plajlar, ormanlık alanlar, seyir terasları, liman ve yol kenarlarında çevre temizliği yapıyor.

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        Andrey Bobylev, çevre temizliği fikrinin, Fransız arkadaşı Paul Moisson ile tanışınca ortaya çıktığını söyledi. Temizlik çalışmalarına yaklaşık 4 yıl önce başladıklarını belirten Bobylev, "Rusya'dan Kaş'a gelen arkadaşlarla ve sosyal medyadan kurduğumuz gruplarla büyüdük. Doğa için, Kaş için, insanlar için 'Benim çöpüm değil ama bu benim şehrim' sloganıyla temizlik yapıyoruz. Grupta Türkiye, Rusya, ABD ve İngiltere gibi birçok ülkeden insanlar var. Hep birlikte temizlik yapıyoruz." dedi.

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        Bu zamana kadar yaklaşık 4 bin büyük boy çöp torbası atık topladıklarını ifade eden Bobylev, en çok içki şişeleri, plastik su şişeleri ve cips poşetleri gibi ambalajlarla karşılaştıklarını kaydetti.

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        Gruba katılan çevre gönüllüsü Sinem Sunter ise Kaş'ın belli bölgelerinde temizlik çalışması yaptıklarını dile getirdi. İlçede yerleşik yaşayan yabancılar ve Türkler olarak ortak bir paydada buluştuklarını vurgulayan Sunter, şunları söyledi: "Önce kirlenen yerleri tespit ediyoruz ve orda toplanıp hep birlikte çöpleri toparlıyoruz. Yeri çöp kutusu olması gereken birçok şey doğada bulunuyor. Doğanın bize sunduğu güzellikleri seyretmeye geldiğimiz bu noktalarda manzarayı izlerken, yanlarında getirdikleri yiyeceklerin çöplerini buraya bırakıyorlar. Doğa bunu hak etmiyor. Yanımızda getirdiğimiz yiyeceklerin çöplerini poşete koyup götürüp atsak bir sorun kalmayacak. Bilinçsiz bir şekilde çevremizi kirletiyoruz. Bu zamana kadar Kaş'ın birçok bölgesine gittik ve binlerce poşet çöp topladık."

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        Çevre temizliğine katılan Nikita Vatutin de "Bunu yaparken faydalı olduğunu hissediyorum. Topladığımız çöpleri geri dönüşüme kazandırsak çok güzel olur. Her hafta yaklaşık 30 poşet çöp topluyoruz. Lütfen yaşadığımız şehri ve çevremizi temiz tutalım" diye konuştu.

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