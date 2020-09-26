Yabancı uyruklu genç kadın ölü bulundu!

DHA

İstanbul Fatih'teki, Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada, bina sakinleri, sabah saat 05.30 sıralarında üçüncü katta bulunan merdivenlerde genç bir kadının hareketsiz yattığını görerek durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

GENÇ KADININ KALDIĞI EV İNCELENDİ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemelerinde ölen kadının 20 yaşındaki N.S. olduğunu belirlendi. Polis ekipleri daha sonra binada ve genç kadının yaşadığı üçüncü kattaki dairede detaylı olay yeri incelemesi yaptı.

OLAYLA İLGİLİ 3 GÖZALTI VAR

Polis, ölen N.S. ile aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile beraberindeki 2 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. N.S.'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.