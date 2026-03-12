Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.404,62 %1,55
        DOLAR 44,1155 %0,06
        EURO 51,0080 %-0,01
        GRAM ALTIN 7.346,18 %0,13
        FAİZ 39,36 %1,18
        GÜMÜŞ GRAM 123,52 %1,59
        BITCOIN 70.369,00 %-0,40
        GBP/TRY 59,0741 %-0,10
        EUR/USD 1,1548 %-0,16
        BRENT 97,93 %6,47
        ÇEYREK ALTIN 12.011,00 %0,13
        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan borsada 755.6 milyon dolarlık satış - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 755.6 milyon dolarlık satış

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 755,6 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 725,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 59 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancıdan 755.6 milyon dolarlık satış

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Mart haftasında 755,6 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 725,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 59 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Şubat haftasında 42 milyar 816,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Mart haftasında 39 milyar 603,1 milyon dolara geriledi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 22 milyar 143,1 milyon dolardan 20 milyar 270,5 milyon dolara inerken, ÖST stoku 1 milyar 956,2 milyon dolar oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'ın İran sınırında 2 metreyi aşan karla mücadele çalışması

        Van'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 40 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran ilçesinin İran sınır hattındaki kırsal mahalle ve hudut karakolu yollarını açmak için zorlu bir mücadele yürütüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar