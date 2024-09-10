YAFA ve UYAFA'dan Şırnak'ta yetenek keşfi taraması başlıyor

07-12 yaş arası çocukların futbola yeteneklerinin keşfi konusunda yapay zekanın kullanım olanaklarını araştıran YAFA için bu tarama bir ön hazırlık niteliği de taşıyor. Sporcu adayı çocukların yetenekli olup olmadıklarının uygulanacak test ve ölçümlerle belirleneceği taramada YAFA elde edilecek verileri yetenek keşfinde yapay zeka uygulaması çalışmalarında kullanmayı amaçlıyor.

YAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, UYAFA ile işbirliği kapsamında ilk uygulamaya Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinden başlanacağını söyledi.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 20 yıldır düzenlediği turnuvalarla çocukları futbola kazandıran ve onların sporla tanışmalarını sağlayan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), önümüzdeki günlerde yeni bir organizasyon daha organize edecek.

REKLAM Şırnak yetenek keşfi taramasında sporcu adayı çocuklar, organizasyon boyuncu hem oynayacak hem eğlenecek hem de onların yetenekleri keşfedilecek. Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz YAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek “geliştirmeye çalıştığımız modelleme ile umuyorum ki Türk sporunda yeteneklerin keşfinin artık tesadüflere kalmayacak” dedi ve ekledi: “Benim de yıllarca başkanlığını yaptığım UYAFA ile işbirliği halinde olacağız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde düzenlenecek organizasyonla toplanacak veriler yetenek keşfinde yapay zeka tabanlı teknolojileri kullanma noktasında çalışmalar yürüten ekibimize de yeni kapılar açacaktır. Bu vesileyle Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Başkanı Necati Alçık kardeşime ve ekibine teşekkür ediyorum. Romanya’da ikamet eden Necati Başkanımız sayesinde çocukların Avrupa kulüplerine transferi de kolaylaşmış olacak. YAFA olarak UYAFA’ya vereceğimiz bilimsel verilerle onların potansiyellerini fark etmelerine, bu yolla yeteneklerini keşfetmelerine ve tecrübeli antrenörlerle, uygun spor branşlarına yönelmelerine destek olmayı hedefliyoruz.”

A Milli Futbol Takımımızın dünya üçüncüsü olduğu 2002 Dünya Kupası kafilesinde yer alan Teknik Direktör Bahtiyar Can Vanlı ile birlikte önemli bir çalışmaya imza attıklarını da söyleyen Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Türk futbolunun gelişimi için özel bir çaba harcıyoruz. Bu kapsamda Bahtiyar Can Vanlı hocamızın yazdığı “05-12 yaş grubu Futbol Temel Eğitim Kitabı” yetenek taramalarında bizler için önemli bir rehber kaynak olacak. Yaklaşık 20 yıllık bir emeğin meyvesi olan bu kitaptan alt yapılardaki tüm antrenörler yararlanabilecekler. Dijital ortamda da yayınlanmasını kararlaştırdığımız kitabın hazırlanmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Başta Bahtiyar Can Vanlı hocamız olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum...