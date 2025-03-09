Yağlı cilt tipi, genellikle parlama ve gözeneklerde tıkanmalarla kendini gösterir. Ancak doğru ürün seçimi ve bakım rutiniyle bu sorunları minimize etmek mümkündür.

YAĞLI CİLT TİPİ NEDİR?

Herkesin, cildini esnek ve nemli tutmak için belirli miktarda doğal yağa ihtiyacı vardır. Cilt tipi, yüzünüzdeki cildin ne kadar yağ ürettiğine göre belirlenir; Buna bağlı olarak cilt tipiniz kuru, karma ve yağlı olarak sınıflandırılabilir. Yağlı bir cilt tipi tam olarak göründüğü gibidir. Yüzdeki fazla yağ, kalıcı olarak parlak bir görünüm oluşturur. Bu yağlı cildin avantajlarından biri olsa da fazla parlaklık zamanla yağlı bir görünüme sebep olabilir. Yağlı cilt; siyah nokta, sivilce ve diğer akne türlerinin sıklıkla görüldüğü cilt tipidir.

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CİLT NEDEN YAĞLANIR?

Vücudumuzun her yerinde yağ bezleri bulunur ve bu bezler, cildi nemlendirmeye ve korumaya yardımcı olan sebum adı verilen yağlı bir salgı üretir. Bazı insanlar çok fazla sebum üretir ve bu da cildin daha fazla yağlanmasına sebep olur. Cildin yağlanmasına sebep olan temel faktörler aşağıdaki gibidir;

- Hormonlar

- Stres

- Hava Kirliliği

- Düzensiz Beslenme

- Yanlış Ürün Kullanımı

- Aşırı Cilt Temizliği ve Yıkama

- İlaç Tedavisi

- Makyaj Malzemeleri ve Farklı Kozmetik Ürünler

YAĞLI CİLTLER GÜNDE KAÇ KEZ YIKANMALI?

Yağlı ciltler için cilt bakım önerilerinde cildi bol su ile temizlemek de yer alır. Fakat gün içerisinde doğru miktarı yakalayabilmek ve cildi tahriş etmemek de çok önemlidir. Bu nedenle cildi günde iki kez yıkamak yeterli olacaktır. Cilt, gün boyunca yağ ve sebum ürettiğinden hem gündüz hem de gece temizliğe ihtiyaç duyar. Yağlı cilt, özellikleri gereği yağlı ciltler için üretilmiş ürünler ile yıkanmalıdır. Hem gündüz hem de gece rutini oluşturulmalıdır.

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YAĞLI CİLTLER İÇİN UYGULANMASI GEREKEN BAKIM RUTİNİ

1. PEELİNG UYGULANMASI

Yulaf unu içeren peeling suları, özellikle yatıştırıcı etkiye sahiptir, aşırı yağı temizleyip cildin daha iyi dengelenmesini sağlıyor. Haftada en fazla bir kez uygulanabilir.

2. KİL KULLANIMI

Sık yapılan maskelerin yararlı olduğu efsanesine inanmayın. Ciltteki fazla yağdan, kir ve ölü cilt hücrelerinden kurtulmak için haftada sadece bir kez maske uygulayın. Kil maskeleri, kimyasal içeren ürünlerden daha hafiftir. Çünkü daha fazla doğal özelliğe sahiptir. Cildi temizlemesinin yanında, özellikle yağlı ciltlerde görülen geniş gözeneklerin küçülmesine yardımcı oluyor.