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Yağmur, çığ, kar! HAVA DURUMU 3 Mart: Meteoroloji'den bölge bölge uyarı

Hava durumu 3 Mart tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar bekleniyor. Öte yandan özellikle Doğu Anadolu Bölgesi için de çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. Peki, bugün hava durumu nasıl? Özellikle dışarıda işi olanlar bugün "Ankara, İzmir ve İstanbul'da yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen detaylar...

Yağmur, çığ, kar! HAVA DURUMU 3 Mart: Meteoroloji'den bölge bölge uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mart hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun birçok bölgesi için yağmur ve kar yağışına karşı uyarı yapıldı. Öte yandan özellikle Doğu Anadolu Bölgesi için çığ İç Anadolu Bölgesi için de Meteoroloji'den sis uyarısı geldi. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 3 Mart hava durumu raporu...

3 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Osmaniye, Konya, Karaman, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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KAR UYARISI

Yağışların; Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

BATIDA SICAKLIKLAR ATIYOR

Hava sıcaklığının ise Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ DÜŞMESİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Göller yöresinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ELAZIĞ 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı bulutlu

KARS -11°C, 3°C
Parçalı bulutlu

VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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