        Yağmur Tanrısevsin, İsviçre'de at yarışı izledi

        Yağmur Tanrısevsin, İsviçre'de at yarışı izledi

        Kış tatili yapmak için İsviçre'ye giden oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Saint-Moritz'de gerçekleştirilen White Turf adlı at yarışını izledi

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 11:03
        Yağmur Tanrısevsin, set temposuna ara verip kış tatili yapmak için rotayı İsviçre'ye çevirdi.

        Ünlü oyuncu, gün boyunca bol bol kayak yaparak Alp Dağları'nın keyfini çıkardı.

        Yağmur Tanrısevsin, ayrıca buz gibi havada kafasına şapka takıp sıcak su havuzunda yüzdü.

        Tanrısevsin, bu süreçte tatil fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Keyifli vakit geçiren oyuncu, ayrıca Saint-Moritz'de düzenlenen White Turf adlı at yarışını izledi.

        White Turf; 1907 yılından beri her yıl İsviçre'nin dünyaca ünlü kış sporları merkezi St. Moritz'de düzenlenen, prestijli bir uluslararası at yarışı etkinliğidir. Onu diğer at yarışlarından ayıran en büyük özellik, yarışların toprak veya çim yerine tamamen donmuş bir gölün (Lake St. Moritz) üzerinde yapılmasıdır.

