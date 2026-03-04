Yağmur Tanrısevsin, İsviçre'de at yarışı izledi

White Turf; 1907 yılından beri her yıl İsviçre'nin dünyaca ünlü kış sporları merkezi St. Moritz'de düzenlenen, prestijli bir uluslararası at yarışı etkinliğidir. Onu diğer at yarışlarından ayıran en büyük özellik, yarışların toprak veya çim yerine tamamen donmuş bir gölün (Lake St. Moritz) üzerinde yapılmasıdır.