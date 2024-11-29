Yağmurlu ve soğuk havalarda daha sık görülen romatizmal ağrıların kontrol altına alınması ve azaltılabilmesi için hangi yöntemler uygulanmalıdır?

YAĞMUR ÖNCESİ AĞRILARI AZALTMANIN YOLLARI NELER?

FİZİKSEL AKTİVİTE VE ESNEME

Eklemlerdeki stresi azaltarak rahatlama sağlayabilecek ve günlük aktiviteleri kolaylaştırabilecek bazı egzersizler şunlardır:

- Yürüyüş yapmak eklemleri gevşeterek ağrıları azaltmaya yardımcı olabilir.

- Sabahları uyanınca ya da geceleri uyumadan önce yatakta hafif germe ve esneme egzersizleri yapılabilir. Parmakları kıvırarak, bilekleri ve dizleri büküp açarak rahatlama sağlanabilir. - Düzenli yoga pratikleri ve pilates vücudun esnekliğini ve hareket kabiliyetini artırabilir. Bu sayede eklemlerdeki şişlikler ve ağrılar azalabilir. - Evde hafif ağırlıklarla ya da direnç bantlarıyla yapılan ağırlık kaldırma pratikleri kasların güçlenmesini, güçlenen kasların eklemleri desteklemesini sağlayabilir.

REKLAM SICAK VE SOĞUK KOMPRES KULLANIMI Ağrıyı hafifletmek için eklemlere sıcak veya soğuk kompresler uygulanabilir: - Soğuk Kompres: Uyuşturma etkisi oluşturarak eklemlerdeki şişkinliği ve iltihabı azaltabilir. Ağrılı ekleme 10-15 dakika boyunca bir buz paketiyle kompres uygulanabilir. Uygulamalar arasında en az 30 dakika ara vermek faydalı olabilir. - Sıcak Kompres: Kan akışını hızlandırarak kasları ve eklemleri rahatlatabilir. Sıcak bir ısıtma pedi veya havluyla kompres yapılabilir. Sıcak suyla duş alarak ağrılı bölgeler rahatlatılabilir.

İLAÇLAR VE DOĞAL YÖNTEMLER Romatizmanın seyri ve şiddeti her bireyde farklılık gösterebileceğinden bireyin genel sağlık durumuna ve yaşam tarzına göre bir tedavi uygulanabilir. Romatizma tedavisinde doktor tarafından başlangıçta bazı ağrı kesiciler önerilebilir. Tedavi sürecine bağlı olarak daha uzun süreli, hastalığın seyrini değiştiren ve kontrol altında tutan ilaçlar da kullanılabilir.

REKLAM Romatizmaya iyi gelen doğal yöntemlerin başında sağlıklı bir diyet uygulamak ve vücuda yeterli miktarda vitamin almak gelir. Şeker tüketimini sınırlandırmak ve omega-3 yağ asitleri açısından yüksek bir diyet uygulamak bağışıklığı güçlendirebilir ve iltihaplanmayı azaltabilir. ROMATİZMA HASTALARI YAĞMURUN YAĞACAĞINI ÖNCEDEN TAHMİN EDEBİLİR Mİ? Diz ya da farklı bir eklemin ağrıması durumu ani hava değişikliği sebebi ile meydana gelmektedir. Tıp literatüründe de yer alan bu konunun sebebi tam olarak bilinmemektedir.

Yağmur yağdığı zaman, hava birden bire değişiklik gösterir ve bu değişiklikten etkilenen eklemler ağrımaya başlar. Ancak romatizmal hastalıklardan müzdarip olan bir hasta doğal olarak yağmurun yağacağını, ağrıları sayesinde belli bir süre öncesinden tahmin edebilir. ROMATİZMAYA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR? Romatizmal hastalıklarından müzdarip olan bir hasta, sıklıkla balık tüketmektedir. Çünkü balık omega 3, protein ve kalsiyum bakımından oldukça zengin bir besin kaynağı olduğu için romatizmaya iyi gelmektedir.

REKLAM Süt ve süt ürünleri de kalsiyum ve protein bakımından zengin oluşlarından ötürü romatizma hastalarına tavsiye olunur. Romatizma hastaları için faydalı besinler olduğu gibi, zararlı besinler de bulunmaktadır; yağda kızartılmış yiyecekler ve yüksek oranda hayvansal yağ içeren kırmızı et ürünleri, romatizma hastaları için zararlıdır. Kırmızı et yerine, balığı tercih etmeleri gerekmektedir.

ROMATİZMANIN TEDAVİSİ Romatizmal hastalıklarının tedavisi, kesinlikle hekim kontrolü altında gerçekleşmelidir. Doktorunuz ağrının şiddetine ve hangi bölgede olduğuna göre ilaç ya da iğne tedavisi uygular. İlaç ve iğne tedavilerine ek olarak, bu hastalıkların tedavisinin devamı niteliğinde olan fizik tedavi uygulamaları hastalığın akut alevlenme dönemi geçtikten sonra uygulanabilir.