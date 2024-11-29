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        Haberler Bilgi Yaşam Yağmurlu hava ile romatizma ve eklem ağrıları arasında bir bağlantı var mı?

        Romatizma hastaları yağmurun önceden yağacağını tahmin edebilir mi?

        Halk arasında sıkça kullanılan, doğru veya yanlış olduğundan ziyade gelenekselleşmiş bir söz olarak bilinen "romatizmam tuttu, yağmur yağacak galiba" veya "eklem ağrılarım başladı, yağmur yağacak galiba" gibi daha çok tahmin olarak söylenen bu sözler ile yağmurlu havanın bir bağlantısı olabilir mi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 08:30 Güncelleme: 29.11.2024 - 08:30
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        Yağmur ve soğuk hava eklem ağrısını tetikler mi?
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        Yağmurlu ve soğuk havalarda daha sık görülen romatizmal ağrıların kontrol altına alınması ve azaltılabilmesi için hangi yöntemler uygulanmalıdır?

        YAĞMUR ÖNCESİ AĞRILARI AZALTMANIN YOLLARI NELER?

        FİZİKSEL AKTİVİTE VE ESNEME

        Eklemlerdeki stresi azaltarak rahatlama sağlayabilecek ve günlük aktiviteleri kolaylaştırabilecek bazı egzersizler şunlardır:

        - Yürüyüş yapmak eklemleri gevşeterek ağrıları azaltmaya yardımcı olabilir.

        - Sabahları uyanınca ya da geceleri uyumadan önce yatakta hafif germe ve esneme egzersizleri yapılabilir. Parmakları kıvırarak, bilekleri ve dizleri büküp açarak rahatlama sağlanabilir.

        - Düzenli yoga pratikleri ve pilates vücudun esnekliğini ve hareket kabiliyetini artırabilir. Bu sayede eklemlerdeki şişlikler ve ağrılar azalabilir.

        - Evde hafif ağırlıklarla ya da direnç bantlarıyla yapılan ağırlık kaldırma pratikleri kasların güçlenmesini, güçlenen kasların eklemleri desteklemesini sağlayabilir.

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        SICAK VE SOĞUK KOMPRES KULLANIMI

        Ağrıyı hafifletmek için eklemlere sıcak veya soğuk kompresler uygulanabilir:

        - Soğuk Kompres: Uyuşturma etkisi oluşturarak eklemlerdeki şişkinliği ve iltihabı azaltabilir. Ağrılı ekleme 10-15 dakika boyunca bir buz paketiyle kompres uygulanabilir. Uygulamalar arasında en az 30 dakika ara vermek faydalı olabilir.

        - Sıcak Kompres: Kan akışını hızlandırarak kasları ve eklemleri rahatlatabilir. Sıcak bir ısıtma pedi veya havluyla kompres yapılabilir. Sıcak suyla duş alarak ağrılı bölgeler rahatlatılabilir.

        İLAÇLAR VE DOĞAL YÖNTEMLER

        Romatizmanın seyri ve şiddeti her bireyde farklılık gösterebileceğinden bireyin genel sağlık durumuna ve yaşam tarzına göre bir tedavi uygulanabilir. Romatizma tedavisinde doktor tarafından başlangıçta bazı ağrı kesiciler önerilebilir. Tedavi sürecine bağlı olarak daha uzun süreli, hastalığın seyrini değiştiren ve kontrol altında tutan ilaçlar da kullanılabilir.

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        Romatizmaya iyi gelen doğal yöntemlerin başında sağlıklı bir diyet uygulamak ve vücuda yeterli miktarda vitamin almak gelir. Şeker tüketimini sınırlandırmak ve omega-3 yağ asitleri açısından yüksek bir diyet uygulamak bağışıklığı güçlendirebilir ve iltihaplanmayı azaltabilir.

        ROMATİZMA HASTALARI YAĞMURUN YAĞACAĞINI ÖNCEDEN TAHMİN EDEBİLİR Mİ?

        Diz ya da farklı bir eklemin ağrıması durumu ani hava değişikliği sebebi ile meydana gelmektedir. Tıp literatüründe de yer alan bu konunun sebebi tam olarak bilinmemektedir.

        Yağmur yağdığı zaman, hava birden bire değişiklik gösterir ve bu değişiklikten etkilenen eklemler ağrımaya başlar. Ancak romatizmal hastalıklardan müzdarip olan bir hasta doğal olarak yağmurun yağacağını, ağrıları sayesinde belli bir süre öncesinden tahmin edebilir.

        ROMATİZMAYA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

        Romatizmal hastalıklarından müzdarip olan bir hasta, sıklıkla balık tüketmektedir. Çünkü balık omega 3, protein ve kalsiyum bakımından oldukça zengin bir besin kaynağı olduğu için romatizmaya iyi gelmektedir.

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        Süt ve süt ürünleri de kalsiyum ve protein bakımından zengin oluşlarından ötürü romatizma hastalarına tavsiye olunur. Romatizma hastaları için faydalı besinler olduğu gibi, zararlı besinler de bulunmaktadır; yağda kızartılmış yiyecekler ve yüksek oranda hayvansal yağ içeren kırmızı et ürünleri, romatizma hastaları için zararlıdır. Kırmızı et yerine, balığı tercih etmeleri gerekmektedir.

        ROMATİZMANIN TEDAVİSİ

        Romatizmal hastalıklarının tedavisi, kesinlikle hekim kontrolü altında gerçekleşmelidir. Doktorunuz ağrının şiddetine ve hangi bölgede olduğuna göre ilaç ya da iğne tedavisi uygular.

        İlaç ve iğne tedavilerine ek olarak, bu hastalıkların tedavisinin devamı niteliğinde olan fizik tedavi uygulamaları hastalığın akut alevlenme dönemi geçtikten sonra uygulanabilir.

        Bu sayede hasta zaman içerisinde, romatizmal hastalıklarının sebep olduğu eklem ağrılarından ve hareket kısıtlılıklarından kurtulacaktır. Hasta, her ne kadar yağmurun yağacağını önceden tahmin edebilmek gibi bir özelliğini kayıp edecek olsa da bundan sonraki hayatını eklem ağrıları olmadan, kaliteli bir şekilde sürdürebilecektir.

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