        Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 kişi, "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Giriş: 23.09.2025 - 01:36 Güncelleme: 23.09.2025 - 01:36
        Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı
        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A. ile eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Şüphelilerden belediye çalışanı Y.N.Y. adli kontrolle, M.S. ve S.G.Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur’un partiden ihracı istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar vermişti.

        Aynı soruşturma kapsamında daha önce 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile çok sayıda isim gözaltına alınmış, Türkyılmaz ile birlikte 4 zanlı tutuklanmıştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

