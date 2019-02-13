Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait bazı evlere saldırdı. Filistinli aktivistlerden İsa Amr, yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, El-Halil'in çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ait yaklaşık 25 eve saldırdığını söyledi.

AA'nın haberine göre; Amr, yerleşimcilerin bazı evlere taş atarak zarar verdiğini, bazı evleri de kundaklama girişiminde bulunduğunu belirtti.

İsrail basınına göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan illegal Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yerleşimciler, geçen yıl Filistinlilere yönelik 482 saldırı düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca "ırkçı saldırılar" olarak nitelendiriliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.