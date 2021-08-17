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Haberler Gündem 3. Sayfa Haberler - Yakalamaya çalıştığı boğa öldürdü
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Kaçan boğa, sahibini boynuz darbeleriyle öldürdü

Antalya'da, bahçede bağlı olduğu ipten kurtulup, kaçan boğasını yakalamaya çalışan Orhan Öztürk (50), boynuz darbeleri nedeniyle yaşamını yitirdi

Haberler - Yakalamaya çalıştığı boğa öldürdü
Yakalamaya çalıştığı boğa öldürdü
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DHA

Antalya'da, kaçan boğasını yakalamaya çalışan Orhan Öztürk (50), boynuz darbeleri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, Kepez ilçesinin Kızıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi'nden emekli Orhan Öztürk, bahçesindeki boğanın bağlı olduğu ipten kurtularak, kaçtığını fark etti. Bunun üzerine Öztürk, oğlu Mehmet Öztürk'ü telefonla arayarak, yardım istedi. Mehmet Öztürk de "Baba beni bekle, hemen geliyorum" dedi.

Kısa sürede eve gelen Öztürk, bahçede babasını hareketsiz yatarken buldu. Öztürk'ün ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, babasının boynuz darbeleri sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Orhan Öztürk'ün cenazesi, teslim alınıp, Kızıllı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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