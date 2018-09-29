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'Önce yaktı, sonra elleriyle söndürdü'
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Yakılarak öldürülen kadının hastanede verdiği ifadeler ortaya çıktı

Bursa'da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından yakıldıktan sonra hayatını kaybeden Şengül Vatansever'in hastanede verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Genç kadının ölmeden önce verdiği ifadede, "Önce beni yaktı, daha sonra elleriyle söndürerek arabaya geri bindirdi. Arabada kavga etmeye devam edince aşağı attı" dediği öğrenildi.

29.09.2018 - 11:29 | Güncelleme: İHA

Bursa'da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından canice yakılarak öldürülen 2 çocuk annesi Şengül Vatansever'in ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şuurunu kaybetmeden önce polise ifade verdiği ortaya çıktı. Genç kadının polise verdiği ifadede, Ü.V. ile yaklaşık 1 yıl süren ilişkisini sonlandırmak istediğini, ayrılmak üzere buluştukları sırada Ü.V'nin benzin dökerek kendisini önce ateşe verdiğini, sonra söndürmeye çalıştığını söyledi.

ÖNCE YAKTI, SONRA ELLERİYLE SÖNDÜRDÜ

Vatansever'in ifadesinde, "Ben yaklaşık 1 sene Ü.V. ile ilişki yaşadım. Daha sonra kendisine ayrılmak istediğimi söyledim. Fakat kabul etmedi. Bir süre bunu tartıştık, bunun üzerine Kütahya'dan Bursa'ya gelip benimle görüşmek istedi. Ben de kabul ettim, görüştük. Arabayla yolda giderken ben ona 'Yeter artık ben seni istemiyorum, ayrılmak istiyorum' dedim. O da bana 'Asla olmaz, benden ayrılamazsın. Benden başkasıyla olamazsın' dedi. Daha sonra tartışmaya başladık. Ben arabadan indim, o da arkamdan indi. Biz dışarıda tartışırken bir pet şişe içerisinde yanında getirdiği benzini kafamdan aşağı döktü, daha sonra beni ateşe verdi. Sonra pişman oldu, söndürmek istedi. Söndürmek isterken elleri yandı. Söndürdükten sonra yine arabaya bindik, bu sefer araba da tartışmaya devam ettik ve beni arabadan aşağı attı" dediği öğrenildi.

'BABAMA SÖYLEMEYİN, ÜZÜLMESİN'

Genç kadının hastaneye giderken, "Babama söylemeyin, üzülmesin" dediği öğrenildi. Genç kadını yaktıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışırken trafik kazası geçiren zanlı Ü.V'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tutulan ve hayati tehlikesi bulunan Ü.V. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, kendine gelir gelmez ifadesinin alınacağı öğrenildi.

 

 

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