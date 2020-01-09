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Bilim insanları yakın bir galaksiden gizemlik radyo sinyalleri geldiğini duyurdu. Radyo sinyalleri gelen galaksinin sürpriz bir şekilde bizim galaksimize benzediği belirtildi.

The Independent'ta yer alan habere göre, radyo sinyallerinin yaşadığımız galaksiye benzer bir galaksiden gelmesi yeni keşiflerin önünü açabilir zira bilim insanları on yıldan uzun bir süredir hızlı radyo patlamalarının (FRB) kaynağını ve neden oluştuğunu tespit etmeye çalışıyor. Ancak sadece milisaniyeler süren ve gökyüzündeki herhangi bir noktadan gelen bu dalgaların yerini tespit etmek bir hayli zor.

Bu süre zarfında yüzlerce radyo sinyali tespit edilirken bunların sadece dördünün yeri saptanabilmişti. Yeni alınan radyo sinyaliyle birlikte bu sayı 5'e yükseldi. Ancak bilim insanlarına göre bu son radyo sinyalinin bizim yaşadığımız galaksiye benzer bir galaksiden geliyor olması heyecan verici.

Konuyla ilgili Nature dergisine bir yazı yazan Sarah Burke-Spolaor, "Hızlı patlama dalgalarının oluştuğu galaksileri tanımlamak, patlamaların hangi tür ortamlarda yaşadığını ve bunları aslında neyin üretebileceğini görmemiz için son derece önemli. Bu, bilim insanlarının cevaplamak için her yola başvurduğu bir soru." ifadelerini kullandı.

FRB 180916 ismi verilen yeni radyo sinyali kaynağı Dünya'dan yarım milyar ışık yılı uzakta. Bu mesafe, yeni kaynağın diğer yeri saptanan kaynaklardan 7 kat daha yakın olduğu anlamına geliyor. Bilim çevrelerine göre bu yakınlık, patlamanın nereden geldiği ve neden oluştuğuna dair daha fazla şeyin bilinmesinin önünü açacak yeni araştırmalara imkan tanıyabilir.