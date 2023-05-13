Ebeveynlerin sıklıkla çocuklarını televizyonu yakından izlememesi gerektiğine dair uyarırken duyabilirsiniz. Bu mit hâlâ bile ebeveynler arasında oldukça popüler ancak ne var ki doğru değil.

Yakın mesafeden televizyon izlemek gözleri bozmuyor ancak yoruyor. Yakın mesafe izleme gözlerin görüntüyü zor netleştirmesine neden oluyor. Zorlanan göz kaslarında yorgunluk, baş ağrısı hatta mide bulantısı bile meydana gelebiliyor.