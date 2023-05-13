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Yakın mesafeden televizyon izlemek gözleri bozar mı?

Halk arasında televizyonu yakından izlemenin gözleri bozacağına dair bir inanış var. Anne babaların sıklıkla kurduğu bir cümle olsa da göz doktorları yakından veya uzaktan televizyon izlemenin gözleri bozmadığını sadece yorduğunu belirtiyor.

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  • Yakın mesafeden televizyon izlemek gözleri bozar mı?

    Ebeveynlerin sıklıkla çocuklarını televizyonu yakından izlememesi gerektiğine dair uyarırken duyabilirsiniz. Bu mit hâlâ bile ebeveynler arasında oldukça popüler ancak ne var ki doğru değil.

    Yakın mesafeden televizyon izlemek gözleri bozmuyor ancak yoruyor. Yakın mesafe izleme gözlerin görüntüyü zor netleştirmesine neden oluyor. Zorlanan göz kaslarında yorgunluk, baş ağrısı hatta mide bulantısı bile meydana gelebiliyor.
  • Yakın mesafeden televizyon izlemek gözleri bozar mı?

    Peki, ideal televizyon izleme mesafesi ne kadardır? Bu, ekran boyutuna göre değişiyor ancak ortalama olarak 2 veya 2,5 metrelik bir mesafe gözlere gerekli konforu sağlayacaktır.

    Birçok ebeveyn çocukta oluşan göz sağlığı problemlerini, yakın mesafe televizyon izlemeye bağlıyor ancak uzmanlar çocukların yalnızca daha iyi görme arzusundan dolayı televizyonu bu şekilde izlemeyi tercih ettiklerini belirtiyor.
  • Yakın mesafeden televizyon izlemek gözleri bozar mı?

    Diğer bir nokta olarak, uzmanlar giderek küçülen bilgisayar, telefon ve tablet gibi ekranların gözleri daha fazla yorduğunu belirtiyor. Ekranın göz için küçük olması netleştirme sorununu meydana getirirken göz kırpma refleksini de azaltarak göz kuruluğuna neden olabiliyor. 
  • Yakın mesafeden televizyon izlemek gözleri bozar mı?

    Sonuç olarak; göz sağlığı için televizyon bir tehlike değil ancak göz kaslarımızı yoran küçük ekranlar için aynı şey geçerli değil. Bununla beraber, uzmanlar; çocuklar, televizyonu yakından izlemeye başladığında bunu henüz başlamış olan göz sağlığı problemlerine işaret ettiğinin altını çiziyor. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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