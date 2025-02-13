Yakup Sekizkök'ten Fenerbahçe maçı sözleri!

Başantrenör Yakup Sekizkök, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın yapılacağı 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yakup Sekizkök, Fenerbahçe Beko'ya karşı son oynadıkları ve 95-81 kaybettikleri maçta çok fazla sakat oyuncuları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sakatlık bizim işimizin bir parçası. Bu turnuvaya tam kadro gelmek isterdik. Yine de tam kadro geldik ama bazı oyuncularımız yüzde yüz hazır değil ama bu da bir adım. En azından yarın bütün önemli oyuncularımız kadroda olacak. Fenerbahçe Beko, son maçta bize karşı dış atışlardan çok fazla isabet buldu. Bunu engellemeye çalışacağız. Alçak post yoluyla bize atak yapmışlardı. Bu noktada da bazı hazırlıklarımız oldu. Her maç yüksek skorlara ulaşan bir takımız. Herhangi bir ekstra detaya takılmadan kendi basketbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız."