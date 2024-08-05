Tecrübeli avukat ayrıca insanlara birinin baktığı yöne dikkat etmelerini tavsiye ediyor çünkü bu da yalancılık konusunda çok önemli bir ipucu olabilir. "Örneğin, sorduğum kişi sağ elini kullanıyorsa ve soluna bakıyorsa, bu hafızasına erişmeye çalıştığının bir işaretidir. Ancak, aynı sağ elini kullanan kişi sağına bakıyorsa, beyninin hayali kısmına dokunuyordur ve muhtemelen bir yalan yaratma sürecindedir," diye açıklıyor Clark. "Solak insanlar ise tam tersi tepkiler verir."