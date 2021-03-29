Ünlü oyuncu Yalçın Dümer günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu sabah programının konuğu olan Yalçın Dümer hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Peki, Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer aslen nereli, kaç yaşında? Yalçın Dümer eşi ve biyografisi

YALÇIN DÜMER KİMDİR?

Yalçın Dümer, 1965 yılında ,İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yalçın Dümer'in babası oyuncu Ekrem Dümer, annesi Nejla Dümer’dir. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Yalçın Dümer, konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatrolarına girdi. Amerika’daki sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalıştı.

1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu‘nun yaptığı “Asılacak Kadın” adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolde tanınırlığı arttı.

1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu‘nun yazdığı, “Bize Nasıl Kıydınız” adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu derken, sunuculuğa da başladı. İlk olarak ‘‘İşte Müzik, İşte Eğlence”adlı programı sundu.

Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ‘‘Çalar Saat”, ardından da ‘‘Sabah Şekerleri” adlı programları sundular. Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D‘de “Televole” programını sundu.

1998 yılında “Yaşama Hakkı” adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaştı.

Fanatik ve Fanatik Basket gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

YALÇI DÜMER'İN EŞİ KİM?

İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı. 1993 yılında oyuncu Serpil Çakmaklı ile evlenen Yalçın Dümer, 1995 yılında Serpil Çakmaklı'dan boşandı. İkilinin Merve Dümer adında bir çocukları var. Daha sonra, 1998 yılında, model ve şarkıcı Esra Balamir ile evlenen Yalçın Dümer, 1999 yılında Esra Balamir'den de boşandı. Yalçın Dümer şu an evli değil.

2014 – Kız Evliya (TV Filmi)

2014 – Başkanın Kızı (Video)

2014 – Alev Oteldeki Cinayet (TV Filmi)

2013 – Meçhul (TV Filmi)

2012 – İki Günlük Hürriyet (TV Filmi)

2012 – Hayat Sürprizlerle Dolu (TV Filmi)

2011 – Kir (Komutan) (Sinema Filmi)

2009 – IV. Osman (Mithat) (TV Dizisi)

2008 – Sevgili Babam (Yaman) (Sinema Filmi)

2008 – Saddam’ın Askerleri: Kara Güneş(Sinema Filmi)

2008 – Kollama (Celal) (TV Dizisi)

2008 – Kar Düşerken (Sinema Filmi)

2007 – İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı (TV Filmi)

2007 – Kara Güneş (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (TV Dizisi)

2006 – Anka Kuşu (Selman) (Sinema Filmi)

2005 – 2006 – Şöhret (Cihan Tuna) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Adem) (TV Dizisi)

2004 – Şeytan Sofrası (TV Dizisi)

2003 – Umutların Ötesi (TV Dizisi)

2001 – Benim İçin Ağlama (Rıfat) (TV Dizisi)

2000 – Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 – Aşk Hırsızı (Gökhan 2) (TV Dizisi)

1999 – Evimiz Olacak mı? (Doktor) (TV Dizisi)

1999 – Can Dostum (Cem) (TV Filmi)

1998 – Yaşama Hakkı (Sinema Filmi)

1997 – İlk Aşk (Metin) (TV Dizisi)

1996 – Çılgın Badiler (TV Dizisi)

1996 – Zühre (Metin) (TV Dizisi)

1996 – Yüzleşme (Melih) (TV Filmi)

1996 – Anılardaki Sevgili (TV Dizisi)

1995 – Mirasyediler (Metin) (TV Dizisi)

1995 – Gökkuşağı (Metin) (TV Dizisi)

1995 – Gece Otostopçusu (Tolga) (TV Filmi)

1995 – Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Cem) (Sinema Filmi)

1994 – Zirvedekiler (TV Dizisi)

1994 – Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin) (Sinema Filmi)

1993 – Çok Özel İlişkiler (TV Filmi)

1993 – Gecem Ve Gündüzüm (Sinema Filmi)

1993 – Barışta Savaşanlar (TV Dizisi)

1993 – Arayış / Abdullah-ı Tercüman Hz.(Abdullah-ı Tercüman) (TV Filmi)

1992 – Fırtına Kuşu (Mustafa) (Sinema Filmi)

1992 – Aysarının Zilleri (Kazım) (TV Dizisi)

1991 – Mem-ü Zin (Memo) (Sinema Filmi)

1990 – Aşka Kimse Yok (Yusuf) (TV Filmi)

1989 – Hoşçakal (Yavuz) (Sinema Filmi)

1988 – Melodram (Ressam Koray) (Sinema Filmi)

1988 – Canım Oğlum (Kenan Akyüz) (Sinema Filmi)

1986 – Asılacak Kadın (Yalçın Özveren) (Sinema Filmi)

1985 – Yaz Bitti (Hakan) (Sinema Filmi)