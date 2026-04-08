Yalçın Küçük son yolculuğuna uğurlanıyor

Sigorta Sayfası programına katılan HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, tek bir fon seçmek isteyen BES katılımcılarının bu savaş ortamında altın, hisse, tahvil gibi bir çok ürünün yer aldığı ve gelişmelere göre profesyoneller tarafından bu enstrümanların ağırlıklarının artırılıp aza... Daha Fazla Göster

Sigorta Sayfası programına katılan HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, tek bir fon seçmek isteyen BES katılımcılarının bu savaş ortamında altın, hisse, tahvil gibi bir çok ürünün yer aldığı ve gelişmelere göre profesyoneller tarafından bu enstrümanların ağırlıklarının artırılıp azaltıldığı değişken fonları tercih etmelerinin daha doğru olacağını kaydetti. İleri, para piyasası fonlarının yüksek getirisi nedeniyle portföyde yüzde 50 düzeyinde tutulabileceğini sigorta olarak yüzde 25 oranında altın ve gelecek için potansiyel taşıdığı için de yüzde 25 oranında hisse fonlarının tercih edilebileceğini anlattı.