        Haberler Gündem Yalçın Küçük son yolculuğuna uğurlanıyor

        Yalçın Küçük son yolculuğuna uğurlanıyor

        2 gün önce hayatını kaybeden araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

        Giriş: 08.04.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle pazartesi günü 87 yaşında hayatını kaybeden Küçük, Ankara'da toprağa veriliyor.

        Küçük'ün cenazesine ailesi ve sevenleri yer aldı.

        Cenaze törenine CHP Milletvekili Tuncay Özkan katıldı. Eşi Temren ve oğlu Ömer Devrim taziyeleri kabul etti.

        YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

        Araştırmacı yazar Yalçın Küçük, 1938'de İskenderun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan ve bir süre Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev yapan Küçük, 1966'da ODTÜ'de öğretim üyesi oldu ancak 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası görevden alındı.

        Çeşitli dergilerde yazılar yazan ve 1973-76 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin ekonomi servisinde görev yapan Küçük, ikinci kez kuruluş çalışmalarına katıldığı Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1978'de ihraç edildi.

        Küçük, 1970'li yıllarda tekrar görev yapmaya başladığı üniversiteden 12 Eylül darbesi sonrası yeniden uzaklaştırıldı. Aziz Nesin ile birlikte Aydınlar Dilekçesi Hareketi'ni örgütleyen Küçük, 12 Eylül sonrasında bir süre cezaevinde kaldı.

        Küçük, 1993'te Fransa'ya gitti. Suriye'deki Bekaa Vadisi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen ve bu görüşmeyi kitaplaştıran Küçük, Med TV'de programlar yaptı.

        Türkiye'ye 1998'de dönen Küçük, "Kürtçülük propagandası" yapmaktan suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küçük, Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldı.

        Küçük, Türkiye Üzerine Tezler, Aydın Üzerine Tezler, Kürtler Üzerine Tezler'in de arasında bulunduğu birçok kitap yazdı, televizyon programları yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tek fon istemeyen para piyasası, altın ve hisse fonlarını tercih edebilir

        Sigorta Sayfası programına katılan HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, tek bir fon seçmek isteyen BES katılımcılarının bu savaş ortamında altın, hisse, tahvil gibi bir çok ürünün yer aldığı ve gelişmelere göre profesyoneller tarafından bu enstrümanların ağırlıklarının artırılıp aza...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!