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Suna ve Kaya’yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere biner ve acısını ikisinden de çıkarır. Olayları eve döndüklerinde öğrenen Seyran ve Ferit, Suna ile Kaya arasında işlerin bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremezler.

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Kaya ise Suna ile evlenmek istediğini söyler. Seyran, İfakat’i suçlarken, Ferit Suna’ya kızar. Abidin’e gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır.