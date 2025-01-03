Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak Star TV yayın akışı
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dram ve romantik türlerindeki yapımın sıkı takipçileri Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 90. bölümü beklenen yapım için 3 Ocak Star TV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 3 Ocak 2025 Star TV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…
Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu H. Zeynep Bonçe’nin kaleme aldığı OGM Pictures imzalı dizi, son olarak 89. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram ve romantik türlerindeki yapımın yeni bölümü 3 Ocak 2025 Star TV yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Yalı Çapkını 90. Bölüm tarihi hakkında detaylar…
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
3 Ocak 2025 Star TV akışına göre Yalı Çapkını dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Yayın akışına göre, dizi saatinde yerli film Hababam Sınıfı izleyici karşısına çıkacak.
YALI ÇAPKINI NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Genellikle yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.
Buna göre, Yalı Çapkını dizisinin 90. bölümünün 10 Ocak Cuma günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.
3 OCAK 2025 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Erkenci Kuş
YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferit, Halis Ağa’nın emirlerine karşı gelerek ölümle burun buruna bir çatışmaya girer ve bu süreçte, kendini ispatlama arzusuyla baş başa kalır.
Ancak ailesinin müdahalesi, Ferit’i hem fiziksel hem de duygusal olarak sarsar.
Seyran, Ferit’in hayatını tehlikeye atmasına karşı çıkarken, onunla arasındaki ilişkiyi yeniden sorgular.