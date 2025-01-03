Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu H. Zeynep Bonçe’nin kaleme aldığı OGM Pictures imzalı dizi, son olarak 89. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram ve romantik türlerindeki yapımın yeni bölümü 3 Ocak 2025 Star TV yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Yalı Çapkını 90. Bölüm tarihi hakkında detaylar…