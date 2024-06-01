Yalın: Bir delinin rüyasını gerçekleştiriyorsunuz

"BU KONSER BİR COCUĞUN RÜYASI"

Kariyerinin ilk stadyum konserini veren şarkıcı; "Bu konser, aynı zamanda bir çocuğun rüyası. 4 yaşında bir çocuğun elinden tutuyor gibi düşünün. Bu gece öyle bir gece ve sizlerle beraber yaşlanmak istiyorum" dedi.

Müzik kariyerinden kesitlerin de ekranlarda gösterildiği konserde Yalın, 'Küçücüğüm', 'Bir Bakmışsın', 'Her Şey Sensin', 'Anlat Güzel Mi Oralar'ın da aralarında yer aldığı şarkılarını seslendirdi.