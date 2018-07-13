'Yalnız tedavi etmem lazım' dedi, sonrası korkunç!

Van'da zihinsel engelli 14 yaşındaki kız çocuğuna adet kanaması durmadığı için ailesinin yardım istediği 68 yaşındaki aktar Ö.B.'nin cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Olay çocuğun İstanbul'da götürüldüğü doktorun muayenesi sonucu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ö.B. "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklandı.



"YALNIZ TEDAVİ ETMEM LAZIM"

Habertürk muhabiri Meral Yıldız'ın haberine göre 14 yaşındaki yüzde 21 zihinsel engelli kız çocuğunun adet kanaması durmadığı için ailesi birkaç kez hastaneye götürdü. Buna rağmen sonuç alamayan aile çevredekilerin tavsiyesiyle bitkisel tedavi için aktar Ö.B.'den (68) yardım istedi. Ö.B., kız çocuğunu tedavi edebileceğini söyleyerek, periyotlarla ailenin evine gitmeye başladı. Eve dördüncü kez gidişinde Ö.B. "Tedaviyi yalnız yapmam lazım" dedi. İddiaya göre aile bireylerinin dışarı çıkmasının ardından ise kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.



İSTİSMARI DOKTOR ORTAYA ÇIKARDI

Aile kızlarının sorunu devam ettiği için geçen yıl aralık ayında bu kez İstanbul'da bir hastaneye giderek tedaviyi burada devam ettirme kararı aldı. Tedaviye başlayan doktor, çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını ortaya çıkardı. Mağdur çocuk, doktora Ö.B.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı.



"NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR"DAN TUTUKLANDI

Olayı öğrenince büyük şok yaşayan aile, Yaşam Kadın Çevre Kültür İşletme Kooperatifi'ne (YAKA-KOOP) başvurarak yardım talebinde bulundu. Kooperatif aktivistleri, avukatlar aracılığıyla Ö.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden Ö.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak yaklaşık 2 hafta sonra çocuğun ailesinin diğer bireyleri tanık olarak dinlendi. Tanıklar, Ö.B.'nin bu olayı yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine savcılık Ö.B. hakkında tekrar tutuklama kararı çıkardı. Yeniden gözaltına alınan Ö.B. çıkarıldığı Van Sulh Ceza Hakimliği'nce "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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