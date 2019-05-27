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Yalova'da 25 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

İHA

Yalova'da öldürülen 23 yaşındaki S.Ç. isimli genç kadının katil zanlıları 25 sene sonra yakalandı. Evlilik dışı hamile kalan kadının, öldürülmesi için öz babasının, kız kardeşi (kızın halası) ve bacanağını (kızın eniştesi) azmettirdiği, S.Ç.'yi temizlik yapma bahanesiyle evine çağıran hala ve eniştesinin boğup cesedini ormanlık alana gömdükleri ortaya çıktı.

Polis ihbar üzerine harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, 1994 yılında ortadan kaybolan o zaman 23 yaşında olan S.Ç.'nin izine tam 25 senedir rastlanmadı. Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler birkaç kez aile fertlerinden bazı kişileri gözaltına alsa da delil yetersizliği yüzünden serbest bırakmak zorunda kaldı. Senelerce çözülemeyen cinayet dosyası faili meçhuller arasındaki yerini aldı.

 


25 SENE SONRA ÇÖZÜLDÜ

Bir ihbar üzerine harekete geçen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 yıl sonra dosyayı tozlu raflardan indirip yeniden incelemeye aldı. S.Ç.'nin kasten öldürülmesi olayında birinci derece şüpheli olarak değerlendirilen ve S.Ç. ile aralarında akrabalık bulunan şahıslar İstanbul - Arnavutköy ve Kocaeli - Karamürsel ilçelerinde bulunan adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

 


Haklarındaki iddiaları kabul eden şüpheli şahısların alınan ifadeleri neticesinde S.Ç.'nin 25 sene önce evlilik dışı hamile kaldığı gerekçesiyle babası S.K. (71) tarafından kendisini öldürmesi için halası V.M. (56) ve halasının eşi M.M.'yi (71) azmettirdiği, halası V.M.'nin maktule S.Ç.'yi kendisinin temizliğini ve yemeğini yapması bahanesiyle Karamürsel'den beraberinde Arnavutköy'deki ikametine getirdiği, halasının eşi M.M.'nin ise S.Ç.'yi gezdirmek maksadıyla Tayakadın mevkiisine götürdüğü ve burada boğarak öldürüp akabinde ormanlık arazi içerisine gömdükleri ortaya çıktı.

Zanlıların ifadelerinin ardından bölgede S.Ç.'ye ait cesedin bulunmasına yönelik ceset arama köpeği ile arama ve kazı çalışmaları başlatıldı. 25 yıl önce işlenen S.Ç. cinayetinin şüphelileri maktulün babası S.K., halası V.M, eniştesi M.M. ve kuzeni T.M.(51) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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