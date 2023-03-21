Kara yolunda otomobiliyle ters şeritte ilerledi (2)

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TERS ŞERİTTE İLERLERDİĞİNİ FARK ETMEMİŞ

Yalova-İzmit D-100 kara yolunda, ters şeritte ilerleyen otomobilin plakası, Plaka Tanıma Sistemi´nden (PTS) tespit edilerek sürücüye ulaşıldı. Kadın sürücü A.A.´nın (70), ifadesinde ters şeride girdiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten hakkında adli işlem yapılan sürücüye 4 bin TL de para cezası kesildi. (DHA)

Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2023-03-21 14:33:17



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