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        İnşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait küp mezar bulundu

        YALOVA'nınTermalilçesindeki bir inşaat kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen küp mezar bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:15
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        İnşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait küp mezar bulundu
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        YALOVA'nınTermalilçesindeki bir inşaat kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen küp mezar bulundu.

        Termal ilçesine bağlı Akköy Köyü Çukuçayır mevkisinde özel bir şirket tarafından yapılan villa inşaatı kazısında, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1 adet küp mezar bulundu. İhbarla bölgeye Termal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sevk edildi. Jandarma ekipleri, mezarın bulunduğu alanda emniyet tedbirleri aldı. İl Müze Müdürlüğü'nce, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak izin ile mezarın yarın bulunduğu yerden çıkartılacağı belirtildi.

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