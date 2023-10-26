İnşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait küp mezar bulundu YALOVA'nınTermalilçesindeki bir inşaat kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen küp mezar bulundu.

YALOVA'nınTermalilçesindeki bir inşaat kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen küp mezar bulundu.

Termal ilçesine bağlı Akköy Köyü Çukuçayır mevkisinde özel bir şirket tarafından yapılan villa inşaatı kazısında, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1 adet küp mezar bulundu. İhbarla bölgeye Termal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sevk edildi. Jandarma ekipleri, mezarın bulunduğu alanda emniyet tedbirleri aldı. İl Müze Müdürlüğü'nce, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak izin ile mezarın yarın bulunduğu yerden çıkartılacağı belirtildi.