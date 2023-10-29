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        Cumhuriyet´in 100´üncü yılını su altında bayrak açarak kutladılar

        YALOVA´dadalgıçlar, Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluşunun 100´üncü yılını su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:40
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        Cumhuriyet´in 100´üncü yılını su altında bayrak açarak kutladılar
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        YALOVA´dadalgıçlar, Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluşunun 100´üncü yılını su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

        Özel bir sualtı spor kulübü üyesi dalgıçlar, Çınarcık ilçesinden denize dalarak, su altında açtıkları Türk bayrağı ile Cumhuriyet´in 100´üncü yılını kutladı. 'Derinlere Saygı Dalışı'nı, su altı kamerasıyla kaydeden dalgıçlar, "Cumhuriyetimizin 100´üncü yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en özel şekilde kutladık. Türk bayrağımız, Çınarcık denizlerimizin altında dalgalandırdık. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahme ve minnetle anıyoruz" açıklamasında bulundu.

        400 METRELİK BAYRAK İLE YÜRÜDÜLER

        Yalova´nın Altınova ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ise 400 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Bando Takımı eşliğinde, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş, 7´den 70´e yüzlerce kişinin katılımıyla, kaymakamlık binası önüne kadar sürdü.

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