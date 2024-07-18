Yalova'da adliye çıkışında silahlı kavga: 2 yaralı, 9 gözaltı

YALOVA Adliyesi’nde duruşmadan çıktıktan sonra otoparkta karşılaşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Polisin havaya ateş açarak güçlükle sonlandırdığı kavgada tabanca ile vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yalova Adliyesi'nin otoparkında meydana geldi. Dava sonrası adliye otoparkında karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın tabanca ile açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği O.K. (29) ve C.O (40), vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Adliyede görev yapan polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önemleri alırken, yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 9 kişinin gözaltına alındığı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.