Şehit Emanetoğlu'nun adı, deniz polisi teknesinde yaşatılacak

YALOVA'da 3 yıl önce uygulama noktasında, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin çarpması ile şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adı, deniz polisine tahsis edilen ve yerli üretim olan teknede yaşatılacak.

Pandemi döneminde, 21 Mayıs 2021'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması ile polis memuru Mustafa Emanetoğlu şehit oldu. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü 9'uncu Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitim Kursu'nun açılış töreninde, Şehit Mustafa Emanetoğlu'nun ismi, deniz polisine tahsis edilen tekneye verildi. Törene, Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, şehidin babası Necati Emanetoğlu, annesi Zehra Emanetoğlu, eşi Merih Emanetoğlu ile kursiyerler katıldı. Mustafa Emanetoğlu'nun öz geçmişinin okunduğu törende, yakınları duygusal anlar yaşadı. Plaket takdiminin ardından Vali Kaya ile Emanetoğlu'nun ailesi, şehit polisin adının verildiği tekne ile tur attı.