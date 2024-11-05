Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Şehit Emanetoğlu'nun adı, deniz polisi teknesinde yaşatılacak

        YALOVA'da 3 yıl önce uygulama noktasında, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin çarpması ile şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adı, deniz polisine tahsis edilen ve yerli üretim olan teknede yaşatılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Emanetoğlu'nun adı, deniz polisi teknesinde yaşatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA'da 3 yıl önce uygulama noktasında, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin çarpması ile şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adı, deniz polisine tahsis edilen ve yerli üretim olan teknede yaşatılacak.

        Pandemi döneminde, 21 Mayıs 2021'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması ile polis memuru Mustafa Emanetoğlu şehit oldu. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü 9'uncu Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitim Kursu'nun açılış töreninde, Şehit Mustafa Emanetoğlu'nun ismi, deniz polisine tahsis edilen tekneye verildi. Törene, Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, şehidin babası Necati Emanetoğlu, annesi Zehra Emanetoğlu, eşi Merih Emanetoğlu ile kursiyerler katıldı. Mustafa Emanetoğlu'nun öz geçmişinin okunduğu törende, yakınları duygusal anlar yaşadı. Plaket takdiminin ardından Vali Kaya ile Emanetoğlu'nun ailesi, şehit polisin adının verildiği tekne ile tur attı.

        'AYNI HEVES VE İRADEYLE ÇALIŞACAĞIZ'

        Şehit polis memurunun hatırasını yaşatmak için tekneye isminin verildiğini belirten İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "Yalova'da görev yaparken şehit olan meslektaşımız Mustafa Emanetoğlu'nun hatırasını yaşatmak için tören düzenledik. Bizler, inşallah vatanın, milletin birlik ve beraberliği içerisinde, bu işleri aynı heves ve iradeyle yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Emanetoğlu'nun eşi Merih Emanetoğlu, gözyaşlarını tutamayarak, "Vatan sağ olsun" derken, baba Necati Emanetoğlu ise "Herkese teşekkür ediyorum. Allah, polisimizi, askerimizi başımızdan eksik etmesin. Acı içindeyiz. Allah kimseye acı çektirmesin" diye konuştu. Öte yandan 9'uncu Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitim kursuna çevre illerden katılan 20 memurun eğitimleri, 45 gün sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Şehit emniyet mensubunun adı Yalova'da deniz polisi için üretilen teknede y...
        Şehit emniyet mensubunun adı Yalova'da deniz polisi için üretilen teknede y...
        El freni çekilmeyen minibüs hareket edip kara yoluna indi; yaşanan panik ka...
        El freni çekilmeyen minibüs hareket edip kara yoluna indi; yaşanan panik ka...
        Yalova'da el freni çekilmeyen panelvan kara yoluna indi
        Yalova'da el freni çekilmeyen panelvan kara yoluna indi
        Yalova'da, izinsiz avlanan 20 ton midye denize döküldü
        Yalova'da, izinsiz avlanan 20 ton midye denize döküldü
        Yalova'da teknelerle kaçak midye avcılığı yapan 11 kişiye para cezası
        Yalova'da teknelerle kaçak midye avcılığı yapan 11 kişiye para cezası
        Çınarcık'ta "Farkındalık Seminerleri Projesi" başladı
        Çınarcık'ta "Farkındalık Seminerleri Projesi" başladı