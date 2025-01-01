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        Elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

        YALOVA'da elektrikli sobanın eşyaları tutuşturmasıyla çıkan yangında, Multiple Skleroz (MS) hastası Ümmügül Göcük (55), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 17:57 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:00
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        Elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti
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        YALOVA'da elektrikli sobanın eşyaları tutuşturmasıyla çıkan yangında, Multiple Skleroz (MS) hastası Ümmügül Göcük (55), yaşamını yitirdi.

        İsmetpaşa Mahallesi Ömür Sokak'ta saat 15.00 sıralarında 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede Ümmügül Göcük’ün evde tek başına uyuduğu esnada, elektrikli sobanın eşyaları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü. Eve giren ekipler, Göcük'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından MS hastası olduğu öğrenilen Göcük'ün cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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