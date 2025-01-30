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        İçme suyu arıtma tesisinde 'kimyasal madde' şüphesi; Yalova'da sular kesildi (2)

        4ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIYalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:36 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:40
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        İçme suyu arıtma tesisinde 'kimyasal madde' şüphesi; Yalova'da sular kesildi (2)
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        4ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Yalova'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpük nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi, gözaltına alındı. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz merkez ilçe Kadıköy Beldesinde 29 Ocak günü saat 20.20 sıralarında ilimizi besleyen regülatör havuzunun köpürmesi sonucu suya belirsiz bir madde katıldığı değerlendirilmesi üzerine yetkili ekiplerimizce, halk sağlığını korumak amacıyla tedbiren şehir genelinde su kesintisi uygulanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, etkilenen sudan numuneler alarak detaylı analiz çalışmalarına başlanmıştır. Analiz sonuçları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Bu olağan dışı durumun sebebini tespit etmek amacıyla, kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 4 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştır. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma süreci titizlikle devam etmektedir. Su kesintisinin süresi, analiz sonuçları ve soruşturmanın seyrine bağlı olarak belirlenecektir. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz. Yalova halkının sağlığı ve güvenliği bizim için en büyük önceliktir. Dezenformasyon yaşanmaması adına yetkili kurumlardan yapılan ve yapılacak açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz".

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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