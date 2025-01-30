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        Tersanede devrilen iskelenin altında kalan işçi hayatını kaybetti

        YALOVA'nın Altınova ilçesinde, tersanede devrilen iskelenin altında kalan Yusuf Gümüş (23) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:46 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:50
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        Tersanede devrilen iskelenin altında kalan işçi hayatını kaybetti
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        YALOVA’nın Altınova ilçesinde, tersanede devrilen iskelenin altında kalan Yusuf Gümüş (23) hayatını kaybetti.

        Olay saat 13.00 sıralarında Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tersanede meydana geldi. İddiaya göre, tersanede çalışan Yusuf Gümüş'ün üzerine iskele devrildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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