Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        AK Parti'li Usta: AK Parti siyasetinde önemli olan ben olmak değildir (2)

        AKPARTİ YALOVA İL BAŞKANI UMUT GÜÇLÜ OLDUAK Parti Yalova 8.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:09 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Usta: AK Parti siyasetinde önemli olan ben olmak değildir (2)
        ABONE OL

        AKPARTİ YALOVA İL BAŞKANI UMUT GÜÇLÜ OLDU

        AK Parti Yalova 8. İl Olağan Kongresi 90. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 81 ilde sadece Yalova'da sandık kurulurken 600 delegeden 564'ünün kullandığı oyla başkanlığa mevcut İl Başkanı Umut Güçlü, 329 oy alarak seçildi. Diğer aday önceki dönem Termal Belediye Başkanı İsmail Atik ise 228 oy alırken 7 oy geçersiz sayıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
        AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
        AK Parti'li Usta: AK Parti siyasetinde önemli olan ben olmak değildir
        AK Parti'li Usta: AK Parti siyasetinde önemli olan ben olmak değildir
        Yalova'da kaldırımda motosiklet kullanan sürücüye 22 bin lira ceza uyguland...
        Yalova'da kaldırımda motosiklet kullanan sürücüye 22 bin lira ceza uyguland...
        AK Parti Yalova İl Kongresi yarın yapılacak
        AK Parti Yalova İl Kongresi yarın yapılacak
        Yalova'da İbrahim Nuh Paksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı
        Yalova'da İbrahim Nuh Paksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı
        Yalova'da 2 anaokulu düzenlenen törenle açıldı
        Yalova'da 2 anaokulu düzenlenen törenle açıldı