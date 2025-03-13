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        Motosikleti arızalanan sürücü, başka araçtan uzatılan emniyet kemerini tutup seyretti

        YALOVA'da motosikleti arızalanan sürücü, hafif ticari araçtan uzatılan emniyet kemerini tutarak trafikte ilerledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:40
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        Motosikleti arızalanan sürücü, başka araçtan uzatılan emniyet kemerini tutup seyretti
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        YALOVA'da motosikleti arızalanan sürücü, hafif ticari araçtan uzatılan emniyet kemerini tutarak trafikte ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kirazlı Sanayi Sitesi mevkisinde motosikleti arızalanan sürücü, iddiaya göre hafif ticari aracın sürücüsünden yardım istedi. Motosiklet sürücüsü, hafif ticari aracın yolcu koltuğundan uzatılan emniyet kemerini tutarak trafikte ilerledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde; motosikletlinin bir yandan kemeri tutup, bir yandan da motosikletle dengesini sağlamaya çalıştığı görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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