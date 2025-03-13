Motosikleti arızalanan sürücü, başka araçtan uzatılan emniyet kemerini tutup seyretti

YALOVA'da motosikleti arızalanan sürücü, hafif ticari araçtan uzatılan emniyet kemerini tutarak trafikte ilerledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kirazlı Sanayi Sitesi mevkisinde motosikleti arızalanan sürücü, iddiaya göre hafif ticari aracın sürücüsünden yardım istedi. Motosiklet sürücüsü, hafif ticari aracın yolcu koltuğundan uzatılan emniyet kemerini tutarak trafikte ilerledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde; motosikletlinin bir yandan kemeri tutup, bir yandan da motosikletle dengesini sağlamaya çalıştığı görüldü.