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        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        YALOVA'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 22:50 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:55
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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        YALOVA'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Termal ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, S.K., O.K., R.D., S.İ. ve H.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 366 adet sentetik ecza hap, 23 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca,  41 adet tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve yasal işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden S.K. tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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