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        Yalova'da çiçek mezadında 'Anneler Günü' yoğunluğu

        YALOVA'da 'Anneler Günü' öncesi çiçek mezadında yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:27
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        Yalova'da çiçek mezadında 'Anneler Günü' yoğunluğu
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        YALOVA'da 'Anneler Günü' öncesi çiçek mezadında yoğunluk yaşandı. Çiçek satıcıları, tezgahlarında sergileyecekleri en güzel çiçekleri uygun fiyata almak için, birbirleriyle mücadele etti.

        Türkiye'nin tüm illerindeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda, 'Anneler Günü' öncesi esnafın telaşı başladı. Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan S.S. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova'daki şubesinde, 'Anneler Günü' nedeniyle yoğunluk yaşandı. Kooperatif binasında düzenlenen mezatta satışlar açık artırma usulü yapılıyor. Çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler ise birbirleriyle yarışıyor. En yüksek fiyat teklifini veren esnaf, banttan geçen çiçeklerin sahibi oluyor. Mezatta, 150 bin dal çiçek satışa sunulurken satışlarda yüzde 90 artış yaşandı.

        '40 GÜL, 600 İLE 1000 LİRA BANDINDA GİDİYOR'

        Üretici Mesut Cankurt, mezattaki güllerin satışını anlatarak, "Anneler Günü, çiçek sektöründe en yoğun gündür. Bahar itibarıyla da çiçek sayımız yükseldi. Çiçek çeşidimiz çok ama Anneler Günü için en çok tercih edilen gül olduğu için gül yoğunluğu fazla. 40 tane gül şu anda 600 ile 1000 lira bandında gidiyor. Bu da kaliteye göre değişebiliyor. Tabii esnaf arkadaşlar kar koyarak satışlarını yapıyor" dedi.

        Anneler Günü'nde fiyatların daha uygun olduğunu söyleyen esnaf Özer Semiz, "Mezat yoğun geçiyor. Üretici arkadaşlar, tüm çiçeklerini getirmiş. Bizler de ürünlerimizi alıyoruz. Son hazırlıkları yapıyoruz. Anneler Günü, her zamanki gibi yoğun bir talep olacağını düşünüyoruz. Mayıs ayı orkide, gül ve mevsim çiçekleri için yoğun bir zaman oluyor. Anneler Günü'nde fiyatlar daha uygun oluyor genelde. Sevgililer Günü sonrasında fiyatlarda pek oynama olmadı. Şu anda da olacağını düşünmüyorum” dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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