Yalovaspor Basketbol - Aliağa Petkim: 78-87
SALON:Yalova 90'ıncı YılHAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk, Hüseyin Çelik YALOVASPOR BASKETBOL: Grant Sherfıeld 10, Kadir Bayram 9, Martin Krampelj 18, Yiğit Onan 12, Martin Peterka 9, Ege Özçelik 2, Bryan Griffin 16, Boran Güler 2ALİAĞA PETKİM: Wesley Van Beck 30, Damyean Dotson 14, Breein Tyree 10, Kılıçarslan Şenkahya 2, Peyton Aldridge 8, Bryson Williams 9, Jaime Echenique 9, Selim Şav 51'İNCİ PERİYOT: 22-22DEVRE: 41-443'ÜNCÜ PERİYOT: 53-62Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu'nun 29'uncu haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Aliağa Petkim'e 87-78 mağlup oldu.
SALON:Yalova 90’ıncı Yıl
HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk, Hüseyin Çelik
YALOVASPOR BASKETBOL: Grant Sherfıeld 10, Kadir Bayram 9, Martin Krampelj 18, Yiğit Onan 12, Martin Peterka 9, Ege Özçelik 2, Bryan Griffin 16, Boran Güler 2
ALİAĞA PETKİM: Wesley Van Beck 30, Damyean Dotson 14, Breein Tyree 10, Kılıçarslan Şenkahya 2, Peyton Aldridge 8, Bryson Williams 9, Jaime Echenique 9, Selim Şav 5
1'İNCİ PERİYOT: 22-22
DEVRE: 41-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-62
Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu'nun 29’uncu haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Aliağa Petkim'e 87-78 mağlup oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.