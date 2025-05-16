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        Yalova'da itfaiye ekiplerinin keçi kurtarma operasyonu kamerada

        YALOVA'dabir bahçe içindeki logar kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 02:01 Güncelleme: 16.05.2025 - 02:05
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        Yalova'da itfaiye ekiplerinin keçi kurtarma operasyonu kamerada
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        YALOVA'dabir bahçe içindeki logar kuyusuna düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. İtfaiye personelinin kurtarma çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, Merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bahçe içinde bulunan ve üzerinde kapak bulunmayan logar kuyusunun içine keçi düştü. Keçinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler keçiyi kurtarmak için yaklaşık yarım saat çalışma gerçekleştirdi. Logar kuyusuna merdiven yardımıyla inen ekipler, keçinin boynuz kısmına ip bağladı. Boynuz kısmı iple bağlanan keçi kuyudan çekilerek kurtarıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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