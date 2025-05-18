Sahte belgelerle şirketlerin gayrimenkullerini satan suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 4 tutukla

YALOVA merkezli 6 ilde ticari şirketlerin gayrimenkullerini sahte belgelerle sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Resmi ve özel belgede sahtecilik’, ‘Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ ve ‘Rüşvet’ suçlarından yürüttüğü çalışmalar neticesinde, ticari şirketlerin gayrimenkullerini sahte belgelerle satan suç örgütünün faaliyetlerini tespit etti. Ekiplerin 7 Kasım 2024 tarihinden bu yana sürdürdüğü çalışmalarda; örgütün Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa’da faaliyet gösteren çeşitli şirketleri ele geçirdiği belirlendi.

İLK OPERASYONDA ÖRGÜT LİDERİ YAKALANMIŞTI

Örgütün, Türkiye'de ilk kez tespit edilen bir dolandırıcılık yöntemi ile sahte evrak üretimi yaptığı bir ofis deşifre edilerek 17 Aralık 2024'te düzenlenen ilk operasyonda örgüt lideri N.U. ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan toplam 13 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.