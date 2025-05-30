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        Telefonla aradığı Irak uyruklu kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

        YALOVA'da Irak uyruklu S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:43 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:45
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        Telefonla aradığı Irak uyruklu kadını dolandıran şüpheli tutuklandı
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        YALOVA'da Irak uyruklu S.Y. adlı kadını telefonla arayıp, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini öne sürerek yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ile 1600 dolarını alarak dolandıran A.B.B. (17), tutuklandı.

        Olay, salı günü Termal ilçesi kırsal Yenimahalle'de meydana geldi. Irak uyruklu S.Y., kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişinin, "Kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti, evinizdeki altın ve paraları gelen görevliye teslim etmezseniz suç işlemiş olursunuz" sözleri üzerine paniğe kapıldı. Evine gelen şüpheliye, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altın ile 1600 dolarını teslim eden S.Y., dolandırıldığını anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Termal Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olayın şüphelisinin A.B.B. olduğu belirlendi. Aynı gün evine yapılan operasyonla yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. S.Y.'ye ait altın ve paraların kendisine iade edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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