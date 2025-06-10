Kendisine çarpan otomobilin altından çıkarılıp 'entübe' edilen liseli Sena, sağlığına kavuşuyor

YALOVA'daarkadaşları ile kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı lise öğrencisi Sena Nur Şahin (18), ağır yaralandı. Entübe edilen Şahin, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından komadan çıktı. Normal servisine alınan Şahin'in durumu iyi giderken, genç kızın tedavisini takip eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Nurullah Kösmene, "Her şey yolunda gidiyor. İnşallah daha iyi olacak" dedi.

Yalova'nın Kadıköy beldesinde 20 Mayıs Salı günü yaşanan olayda; E.G. kullandığı otomobili park etmek isterken fren yerine gaza basınca kaldırımda arkadaşıyla yürüyen lise öğrencisi Sena Nur Şahin'e (18) çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Sena Nur Şahin, vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarıldı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sena Nur, 'derin koma' halinde yoğun bakıma yatırılıp, entübe edildi. Sena Nur Şahin, burada 10 gün süren ilaç tedavisinin ardından cerrahi işleme gerek kalmadan hayati tehlikeyi atlattı. Tedavisi normal serviste devam eden Şahin'in durumu iyiye gidiyor.

'TEDAVİSİNDE GÜZEL YANIT ALDIK'

Genç kızın tedavisini takip eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Nurullah Kösmene, "Sena kızımız çok talihsiz bir kaza sonrası hastanemize, 'kafa travması' tanısıyla geldi. Acil servisteki tetkiklerden sonra yoğun bakıma aldık. 'Derin koma' halinde olan Sena Nur burada, cerrahi işleme gerek kalmadan başarılı bir ilaç tedavi sürecinden geçti. Güzel de yanıt aldık. Şu anda tedavisi normal serviste devam ediyor. Her şey yolunda gidiyor. İnşallah daha iyi olacak" dedi.

'CİDDİ, SIKINTILI BİR TABLIDA GELDİ' Sena'nın iyileşmesi için tek yürek olduklarını ifade eden Anestezi Uzmanı Mine Özgün de "Sena'nın yoğun bakımdaki takibinde destek attık. Gerçekten nörolojik olarak ciddi, sıkıntılı bir tabloda geldi. Süreçte çok ciddi iniş çıkışlar yaşadık. Durumu ağırlaştı ancak genç bir hasta olduğu için tedaviye yanıt verdiğini düşünüyoruz. Şu an bilinci açık ve kendinde. Vücudunda kalıcı bir hasarı yok. Yoğun bakımdaki süreci yaklaşık bir 10 gün kadar sürdü. Sena tüm Yalova'nın kıymetlisi oldu. Tabii ki yoğun bakım ekibimizin de çok kıymetlisi oldu. Tek yürek olarak bütün hastane onun için çalıştı. Güzel de sonuç aldık. Sena adına da çok mutluyuz" diye konuştu. 'KAZAYI HATIRLAMAMASI İÇİN SORU SORMUYORUZ' Kızlarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Şerafettin Şahin, kaza anını hatırlamaması için Sena Nur'a olayla ilgili sorular yönetmediklerini söyledi. Sena Nur'un otomobilin altında kaldığı kaza görüntüsünü izlemediğini belirten Şahin, "Kızım hastaneye kaldırıldığında durumu çok ağırdı. Sağlık ekiplerimizin yoğun gayretleri sayesinde kurtuldu. Hayati tehlikeyi atlattı. Durumu şu anda iyi. Önümüzde uzun bir süreç var. Daha iyi olacağız. Hastanedeki görevli herkese çok teşekkür ederim" dedi.