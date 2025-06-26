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        Yalova'daki silahlı kavgada 5 şüpheli de serbest

        YALOVA'da2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli de serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 20:08 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:10
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        Yalova'daki silahlı kavgada 5 şüpheli de serbest
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        YALOVA'da2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli de serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çaldıran Sokak'ta meydana geldi. Irak uyruklu H.D. ve F.T.A. (17) arasında, iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil olunca arbede çıktı. Taraflar birbirine saldırırken, F.T.A. başına aldığı darbeyle yaralandı. H.D. ise tabancayla havaya 3 el ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıya sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Havaya ateş açan H.D. ile yanındaki 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen H.D. de çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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