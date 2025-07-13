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        Zabıta gözetiminde yere attıkları çekirdek kabuklarını temizlediler

        YALOVA'da zabıta ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izlerken tespit ettikleri 4 kişiye, parkta yiyip yere attıkları çekirdek kabuklarını toplattırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:11 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:15
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        Zabıta gözetiminde yere attıkları çekirdek kabuklarını temizlediler
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        YALOVA’da zabıta ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izlerken tespit ettikleri 4 kişiye, parkta yiyip yere attıkları çekirdek kabuklarını toplattırdı. O anlar, parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Abdülkadir Efendi Parkı’nda meydana geldi. Yalova Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, parkta bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla çevreyi kirleten kişileri tespit etti. Görüntülerde 4 kişinin bankta otururken yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere attıklarını gören ekipler, kısa sürede parka gidip, çevreyi kirletenlerden yere attıkları kabukları temizlemelerini istedi. Zabıtanın gözetiminde 4 kişi, kabuklar temizledi, daha sonra parktan ayrıldı. O anlar parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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