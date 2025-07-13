Zabıta gözetiminde yere attıkları çekirdek kabuklarını temizlediler

Olay, dün akşam saatlerinde Abdülkadir Efendi Parkı’nda meydana geldi. Yalova Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, parkta bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla çevreyi kirleten kişileri tespit etti. Görüntülerde 4 kişinin bankta otururken yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere attıklarını gören ekipler, kısa sürede parka gidip, çevreyi kirletenlerden yere attıkları kabukları temizlemelerini istedi. Zabıtanın gözetiminde 4 kişi, kabuklar temizledi, daha sonra parktan ayrıldı. O anlar parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

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